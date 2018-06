Margallo rebutja una relació bilateral de Catalunya amb l'Estat però creu que calen concessions

El candidat a la presidència del PP José Manuel García-Margallo s'ha desplaçat aquest dimecres fins a Catalunya per continuar amb la campanya, contaminada per la xifra d'inscrits que tenen dret a vot, menys del 8% dels afiliats. L'exministre d'Exteriors ha visitat la seu del partit a Barcelona, on s'ha reunit amb una trentena de militants per exposar-los el seu programa. En ell Margallo proposa abordar la qüestió catalana des del "diàleg", però rebutja una relació bilateral entre la Generalitat i el govern espanyol, tal com ha apuntat en declaracions als mitjans. "Només existeix en els estats confederats i tot el que és bilateral a Europa no ha funcionat", ha assenyalat.

Des del seu punt de vista, la Moncloa ha de proposar un diàleg dins dels marges constitucionals que deixi de banda la independència. "No es pot discutir de la secessió però sí d'altres coses", ha anotat, i ha proposat algunes mesures, com recuperar la disposició addicional de l'Estatut sobre la inversió en infraestructures i crear una comissió oficial de llengües per fixar els drets dels ciutadans i les obligacions de l'administració. A més, creu que el sistema de finançament autonòmic actual és "aberrant" i produeix "injustícies", de manera que s'hauria de remodelar i així "anar dulcificant" les demandes sobiranistes. "És evident que els independentistes no s'acontentaran però però hi ha molts que han emigrat des de l'autonomisme perquè han trobat immobilisme en les autoritats espanyoles", ha manifestat.

Margallo s'ha mostrat molt crític amb la gestió del govern de Mariano Rajoy i ha asseverat que "només amb la llei no es resol un problema polític de primera magnitud". També ha criticat que es portessin al Tribunal Constitucional 114 articles de l'Estatut i creu que el procés participatiu del 9 de novembre de 2014 "s'hauria d'haver avortat" per iniciar l'etapa de diàleg.

En el diagnòstic de l'escenari actual, Margallo ha lamentat que el president de la Generalitat, Quim Torra, continuï amb "l'estratègia de desobediència permanent" però que "no trepitja cap línia que suposo entrar a la presó". Uns moviments que també passen "el que ells anomenen mobilització permanent per forçar l'estat espanyol a reconèixer la República". També per la creació "d'estructures paral·leles com el Consell de la República i l'Assemblea d'Electes, gestos contra el Rei, obrir delegacions a l'exterior per disseminar fora la idea de la secessió i restaurar les lleis anul·lades pel TC".

"No érem tants com crèiem"

Margallo també s'ha pronunciat sobre la polèmica de la baixa participació a les eleccions a la presidència del PP. Segons ha explicat, aquest dimarts va adreçar un escrit al comitè organitzador demanant que s'allargui el termini perquè els afiliats s'inscriguin i puguin votar. "Per què els militants no s'han inscrit? Quines són les raons? És l'examen de consciència que hem de fer. Haurem de reconèixer els pecats. Alguna cosa haurà fet malament la direcció i alguna cosa haurà fet malament el govern en les seves polítiques", ha opinat, i ha admès: "No som tants com crèiem".

A més, el candidat ha considerat que "si els compromissaris cauen en la temptació d'alterar el resultat del que diguin els militants, seria un altre error". Margallo s'ha mostrat favorable que se celebri un debat entre tots els aspirants perquè "veurien de què s'està parlant" i "tindrien més ganes de participar".