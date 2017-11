Maria Rovira i Carles Riera, entre els noms que es perfilen per encapçalar la llista de la CUP

Un cop decidit que es presenta a les eleccions del 21-D amb una candidatura "rupturista", la CUP ja ha engegat la maquinària per elaborar les llistes de totes les circumscripcions, que s'han de presentar a la Junta Electoral abans de divendres, 17 de novembre. Segons ha pogut saber l'ARA, entre els noms que són sobre la taula per ocupar els primers llocs de la llista de la CUP hi ha la regidora de Barcelona Maria Rovira i el diputat Carles Riera. Tanmateix, fonts de la formació insisteixen que encara no hi ha res tancat i que la comissió de llistes ha d'acabar de configurar una proposta perquè abans de dimecres sigui ratificada per la militància. Riera, que encara no fa dos anys que ocupa l'escó i per estatuts podria repetir, té la intenció de continuar i es situaria en primera línia de la candidatura. Rovira, en el seu cas, hauria de deixar de ser regidora a l'Ajuntament de Barcelona per presentar-se a les eleccions al Parlament.

Aquests són alguns dels noms que al llarg de la setmana passada les assemblees territorials han anat proposant i que està valorant la comissió de llistes de la formació. Entre els proposats per anar en els primers llocs de la llista de Barcelona també hi ha el regidor de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà i advocat del Col·lectiu Ronda Vidal Aragonès, Xevi Generó (Barcelona), Isa Benítez (COS), Mireia Caldes (Maresme) i l'actual portaveu del secretariat, Núria Gibert -tot i que no en una posició de sortida-.

Aquest vespre el tema s'abordarà en la reunió del secretariat nacional. La proposta s'ha d'acabar de consensuar en funció dels equilibris interns i territorials de la formació. La setmana passada, les assemblees locals i territorials ja es van reunir per proposar els noms per configurar les llistes de Girona, Tarragona i Lleida.

El consell polític de la setmana passada, que va organitzar el debat de l' assemblea nacional extraordinària d'ahir a Granollers, també va fixar la manera com s'escollirien els candidats a les eleccions i es va excloure la possibilitat de tornar a presentar la mateixa llista que a les eleccions del 27 de setembre. D'acord amb els estatuts de la CUP, les persones que es presenten només ho poden fer per una legislatura, però hi havia veus que defensaven que l'excepcionalitat del moment i el poc temps podien justificar tornar a presentar la mateixa candidatura. Finalment es va descartar aquesta opció i d'altres com ara presentar regidors o alcaldes amb projecció pública i ascendència dins la formació.

Aliances amb la plataforma de Fachin

L'assemblea de la CUP ahir a Granollers va decidir per àmplia majoria presentar-se a les eleccions del 21 de desembre, malgrat que les considera "il·legítimes" i "imposades", amb una candidatura independentista, anticapitalista i "rupturista". Es tracta d'un model similar al de les eleccions del 27 de setembre del 2015 en què la CUP es va presentar amb el suport de la plataforma de la Crida Constituent. En aquest espai, s'hi van integrar organitzacions com Poble Lliure, Endavant, Arran, SEPC, Lluita Internacionalista, la COS, Crida Constituent, Constituents per la Ruptura o altres organitzacions de l'anticapitalisme municipal. En aquest conglomerat hi ha converses perquè s'hi acabin sumant el nou corrent de l'exlíder de Podem Albano Dante Fachin i els seus afins Som Alternativa, i també amb la plataforma que va impulsar Teresa Forcades Procés Constituent. La incorporació d'aquestes sensibilitats també podria alterar l'ordre de la llista que acordi aquest vespre el secretariat nacional.