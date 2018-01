Rajoy demana al TC la suspensió de la investidura de Puigdemont per evitar "danys irreparables"

Per evitar "danys irreparables" i fent gala de la seva "obligació d'impedir que es consumin actes contraria a la Constitució i a l'estat de dret", el consell de ministres ha aprovat aquest divendres la presentació d'un recurs davant del Tribunal Constitucional (TC) demanant la suspensió automàtica de la investidura de Carles Puigdemont. El govern espanyol creu que té suficients "arguments legals" per fer-ho malgrat el rebuig del Consell d'Estat, que considera que no és el moment per fer-ho. La Moncloa admet que actua a la desesperada i que estem davant d'un escenari "inèdit". Si el president del Parlament, Roger Torrent, manté el ple de cara dimarts a les 15h, el govern espanyol l'impugnarà.

Així s'ha expressat la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, en una segona roda de premsa des de la Moncloa en només 24 hores per explicar el veto preventiu del govern de Mariano Rajoy. Santamaría ha repetit per activa i per passiva que Puigdemont és una persona que està en "cerca i captura" i que s'estan utilitzant "tots els arguments a disposició del govern espanyol", com és l'aplicació de l'article 161.2 de la Constitució Espanyola que permet demanar la suspensió automàtica.

"Exercim les tasques des de la màxima lleialtat institucional. El Consell d'Estat no ens dona instruccions sinó que té funcions d'assessorament. La nostra obligació és evitar que es consumin actes contraris a la Constitució i la democràcia", ha assenyalat Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta marca una diferència molt clara entre els arguments del Consell d'Estat i els seus. Mentre que l'òrgan consultiu demana no entrar en el terreny de les hipòtesis, la Moncloa considera que Puigdemont en el moment actual ja està en "cerca i captura" i "no té llibertat per anar al Parlament sempre que no vulneri la llei".

Per què no es va recórrer abans?

Esgrimint aquests arguments, Rajoy ja hauria pogut presentar el recurs dilluns passat dia 22, quan el president del Parlament, Roger Torrent, va nomenar Puigdemont candidat a la investidura. És el document que demana impugnar al TC. Per què no va fer-ho llavors? Per què deia que no podia acollir-s'hi? Què ha fet que canviessin d'idea?

Sáenz de Santamaría ha brandat el decret de convocatòria del ple d'investidura per dimarts a les 15h, tot i que es va fer a posteriori del seu anunci. També el viatge de Torrent fins a Brussel·les i la ronda de consultes en què "no va escoltar" les al·legacions de l'oposició. "L'obligació del govern és utilitzar tots els instruments legals a l'abast", ha tornat a dir. Actuen així de forma preventiva. Si el ple d'investidura tira endavant, actuaran a posteriori, tal i com estava previst fins ahir dijous: impugnar la votació i evitar a tota costa que Felip VI hagi de sancionar la investidura.

El TC no té previst reunir-se avui

El Tribunal Constitucional no té previst reunir-se d'urgència aquest mateix divendres a la tarda, segons assenyalen a l'ARA fonts de l'alt tribunal. Consideren que és molt precipitat i que primer s'han de fer tràmits interns.

"La situació dels independentistes ha xocat amb la realitat de l'estat de dret, que té armes per frenar-los. Cap govern d'Europa li ha donat suport", ha assegurat el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, anunciant en roda de premsa l'aprovació del recurs d'inconstitucionalitat. "El govern utilitzarà tots els mecanismes per evitar que es tornin a produir situacions com les dels plens del 6 i 7 de setembre", ha afegit.

Per primera vegada el govern espanyol no ha trobat en el Consell d'Estat un aliat en la resposta al Procés. Per a l'òrgan consultiu, Rajoy es precipita portant ja al TC la investidura de forma preventiva. Creu que no hi ha base legal. Ara la pilota està a la teulada del Constitucional, que ha de decidir si admet a tràmit o no el recurs. Si ho fa, se suspendrà immediatament la candidatura de Puigdemont i el president del Parlament, Roger Torrent, haurà de decidir com actua.

Un cop admès el recurs, podria existir la paradoxa que el TC acabés no donant la raó a Mariano Rajoy amb un president a la Generalitat que ja no fos Carles Puigdemont.

Comença a córrer el rellotge a partir de dimarts?

El gran dubte ara mateix tant a la Moncloa com al Parlament és, si el TC suspèn la investidura, comença a córrer el rellotge a partir de dimarts? És el límit que marca el reglament perquè se celebri el primer debat d'investidura. A partir de llavors s'obririen dos mesos per trobar President abans de la convocatòria d'eleccions anticipades per part del Mariano Rajoy qui és, 'de facto', president de la Generalitat amb el 155. Fonts de la Moncloa remeten a Torrent i no volen mullar-se.

Junqueras podria ser candidat?

L'altre dubte és qui podria ser el pla b del bloc independentista. Sáenz de Santamaría ha advertit que volen un candidat que estigui net: "Que pugui exercit amb plenes llibertats les seves funcions".