Marín (Cs) diu que no té "línies vermelles" per negociar amb Vox

Cs fa equilibrismes en els seus posicionaments respecte Vox. El partit taronja és conscient que necessita els 12 vots de l'extrema dreta al parlament andalús per formar govern amb el PP a la Junta, però també sap que aparèixer en un mateix pacte amb la formació de Santiago Abascal el marcarà i li pot passar factura política i electoral. Després que el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, deixés clar aquest divendres que no estarien en un acord per la Junta amb Vox, el cap de files del seu partit a Andalusia, Juan Marín, afirma que no té complexos ni prejudicis a l'hora de negociar "amb Vox ni amb ningú": "No tinc línies vermelles. L'única que estava marcada és que hi hagués un govern de canvi a Andalusia", argumenta en una entrevista a l''ABC'.

"Ens poden agradar més o menys els interlocutors, però jo parlaré d'idees, de lleis, d'iniciatives, de pressupostos. Que cadascú tingui la posició que tingui, la defensi legítimament, sigui d'esquerra, de dret o de centre. Això és el que ha de fer un demòcrata. No exclouré a ningú", reflexiona Marín, que assegura que així li ha traslladat al líder andalús de Vox, Francisco Serrano. "Va ser una conversa de 20 minuts. Li vaig comentar que la meva intenció era parlar amb totes les forces polítiques. Em va retreure que es digués que volíem excloure'ls. Jo li vaig explicar que no volíem excloure ningú", admet.

No obstant això, Marín defensa una solució per aconseguir els vots de l'extrema dreta que no impliqui haver de subscriure un pacte amb Vox: "Una altra cosa és que, com ha passat amb la mesa del parlament, hi hagi una petició, en aquest cas més del PP que de Ciutadans, per rebre el suport de Vox a la investidura", explica, i afegeix que no creu "aquest suport vagi més enllà"; és a dir, que impliqui cessions programàtiques als d'Abascal.

"Desprestigiar Vox és menysprear els votants"

Villegas ja va dir aquest divendres que no acceptarien cap de les propostes de Vox a canvi dels seus vots. Entre aquestes propostes hi ha la reforma de la llei de violència de gènere o de la de memòria històrica. Però la nova presidenta del parlament andalús, Marta Bosquet (Cs), evita criticar aquestes idees: "No em fico en el que defensin les diferents forces polítiques", diu en una entrevista a 'El Mundo', on assegura que "a la cambra es donarà tràmit a les diferents iniciatives que portin els grups parlamentaris, d'acord amb la ideologia que defensen".

Bosquet, de fet, evita carregar contra Vox, gràcies als vots del qual ha pogut ser presidenta de la cambra andalusa:"Desprestigiar qualsevol força parlamentària seria tant com desprestigiar els votants andalusos i no seré jo qui menyspreï un vot. Respecte a tots els andalusos per igual, em votin a mi o a una altra força política", es justifica.

De la seva banda, i en la línia de Villegas, el president de Cs, Albert Rivera, assegura en una entrevista a l'agència Efe que "el govern a Andalusia ha de ser entre Ciutadans i el PP" i no creu que el possible suport extern de Vox a l'executiu andalús pugui acabar passant factura al seu partit. "Crec que la gent és bastant més sensata i sap la diferència entre un acord per a la mesa del Parlament i un acord de govern per molt soroll que facin els altres", ha destacat el líder de Cs.

Rivera defensa governs "constitucionalistes" sense Vox

Rivera, de fet, assegura a la mateixa entrevista que la seva "prioritat" després de les pròximes cites electorals del maig del 2019, i inclús de cara a les pròximes generals, és formar governs amb partits "constitucionalistes", categoria la qual no inclou Vox. "Nosaltres no estarem en tripartits que no puguin governar. Volem governs seriosos, constitucionalistes", remarca.

VOX aspira a liderar gobiernos patrióticos que defiendan la unidad de España y la libertad de los españoles, con rumbo claro, sin veletas, ni comunistas ni separatistas. https://t.co/AZScXIeEwr — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 29 de diciembre de 2018

Abascal li ha respost en un tuit que Vox aspira a liderar governs "patriòtics que defensin la unitat d'Espanya i la llibertat dels espanyols, amb rumb clar, sense penells, ni comunistes ni separatistes".