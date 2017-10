Marín s'autodescarta per anar a la llista del PSC el 21-D perquè vol prioritzar l'alcaldia de l'Hospitalet

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, s'ha autodescartat per anar a la llista del PSC a les eleccions del 21-D. Així ho han confirmat a l'ARA fonts pròximes a la número dos dels socialistes catalans, que argumenten que Marín creu que "la seva força" està en l'alcaldia de la segona ciutat de Catalunya i a fer de "veu del municipalisme". "No es veu fent el salt per ser diputada, creu que pot contribuir molt més a Catalunya des de l'alcaldia", afegeixen les mateixes fonts, i expliquen que així l'hi ha traslladat Marín al primer secretari del PSC, Miquel Iceta.

El nom de la dirigent socialista, però, sona com a nova incorporació a la direcció del PSOE en substitució de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, que va dimitir pel suport de Pedro Sánchez a l'aplicació de l'article 155. Marín encara no té decidit quina seria la seva resposta en cas que es confirmés aquesta possibilitat, si bé no tanca la porta a assumir un càrrec a Ferraz per ajudar a impulsar la reforma constitucional, expliquen les citades fonts. Des que Parlon va dimitir, el PSC compta només amb dos representants a l'executiva del PSOE: l'alcalde de Viladecans, Carlos Ruiz, i l'aranès Paco Boya.