Marlaska defensa l'elecció de Marchena al CGPJ: "És amic meu"

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defensat a ultrança aquest dijous el procés que s'ha seguit per renovar el Consell General del Poder Judicial. Grande-Marlaska no s'ha escapat de la pregunta clau sobre aquest assumpte: "Quina opinió li mereix que se sàpiga el nom del president del CGPJ, Manuel Marchena, abans que el dels vocals?" El ministre no s'ha volgut mullar en la qüestió i ha assegurat que, si l'hi preguntaven de manera professional, Marchena és "un dels juristes més consolidats d'aquest país" i que, a títol personal, n'és "partidari" perquè "és amic" seu. A més, ha afegit que "els 20 vocals han de ser escollits per la sobirania popular", i que "entén que tots ells són susceptibles d'ocupar el càrrec i tenen la capacitat professional per fer-ho".

El nomenat president del CGPJ i del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, preguntat pels periodistes a l'entrada a l'esmorzar informatiu d'Europa Press per la polèmica del seu nomenament, ha evitat mullar-se i ha assegurat que s'havia "assabentat" del nomenament pels periodistes.

Grande-Marlaska, a l'esmorzar informatiu, ha tingut com un dels temes principals a debat Catalunya. El ministre ha assegurat, en resposta a si "li preocupava la crispació", que "no s'ha de fer alarmisme" de successos puntuals, com l'acció dels joves d'Arran, l'organització vinculada a la CUP, que aquest dimecres van fer pintades contra el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena llançant pintura groga al portal d'un dels seus domicilis, a Sant Cugat del Vallès. "Davant la prepotència i la supèrbia, aplicació de la llei i l'estat de dret", ha defensat el ministre.

Un altre dels temes que han sortit a debat ha sigut el de la possible alcaldia de Grande-Marlaska a Madrid. Com en altres ocasions, el ministre ha descartat que vulgui optar a aquesta alcaldia ara com ara. El titular d'Interior ha explicat, però, que el seu interès per l'alcaldia va ser el motiu pel qual va conèixer el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. "Estava interessat en l'alcaldia de Madrid", ha afirmat, però ha afegit que Sánchez, després de la moció de censura, va avaluar "les seves aptituds" i li va demanar expressament que assumís "la cartera d'Interior".

El ministre ha estat acompanyat en aquest esmorzar per la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera; la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, i el nomenat president del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, Manuel Marchena.