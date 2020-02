Andreu Mas-Colell, Magda Oranich, Antoni Castells, Esperança Esteve i Xavier Domènech demanen l'amnistia dels presos

L'economista i exconseller de la Generalitat, Andreu Mas-Colell; l'advocada Magda Oranich; l'economista i exconseller d'Economia amb el tripartit Antoni Castells; l'exdiputada socialista al Congrés Esperança Esteve, i l'exlíder dels comuns Xavier Domènech firmen aquest diumenge un manifest conjunt al diari 'El País' en què demanen "diàleg, llibertat i l'amnistia" dels presos independentistes. Els autors del text apunten l'amnistia, rebutjada pel PSOE, com la sortida que decreti "el final de la judicialització embolicada i iniciï realment una nova etapa política i social". "No hi podrà haver negociació de veritat sobre el conflicte polític mentre hi hagi persones a la presó o fora d'Espanya per raons polítiques", asseguren.

El manifest comença reproduint les paraules del president del govern espanyol, Pedro Sánchez , en el seu discurs d'investidura del 4 de gener en què apel·lava al diàleg, paciència, constància, reconeixement de l'altre i de les seves raons, generositat i empatia. "Un credo que ha de ser mutu per iniciar tot camí de la resolució del conflicte", continua el text, en què remarquen: "El diàleg és el camí". Per poder tornar al moment anterior a l'inici del "conflicte obert", els signants consideren que "es necessita llibertat". Sostenen que el procés que ha portat als líders independentistes a la presó està, segons la sentència del Tribunal de Justícia Europea, "seriosament viciat d'origen".



Pel que fa als líders a l'exili, qualifiquen la situació de "laberint judicial, jurídic i polític d'una extrema complexitat i implica diverses jurisdiccions, parlaments i estats en un conflicte d'origen polític". És aquí on demanen una solució "dràstica" que "ens situï precisament en el moment anterior on els greuges van començar a acumular-se, pel bé del diàleg i de la mateixa democràcia", sostenen. Amb tot, consideren que l'amnistia és la sortida indicada per culminar la voluntat de "recomençar".