Mas paga 400.000 € més pel 9-N i demana allargar el termini

Artur Mas i la resta d’encausats al Tribunal de Comptes pel procés participatiu del 9-N no han dipositat sencera la fiança que se’ls exigia. Avui acaba el termini després que la delegada instructora permetés allargar-lo uns dies, des que el 25 de setembre passat va comunicar-los que havien d’afrontar aquesta xifra abans que el procediment no passi a una fase posterior. Mas, Ortega, Rigau, Homs i sis alts càrrecs i ex alts càrrecs del Govern van dipositar fa un mes un primer pagament de 2,2 milions i un altre de 200.000 al cap de poc temps provinents de la caixa de resistència de l’ANC i Òmnium. Fa uns dies es van ingressar 400.000 euros més, fins a sumar un total de 2,8 milions ja abonats.

Els prop de dos milions i mig restants no s’han entregat, i els acusats han demanat allargar el termini. La defensa va intentar avalar-los amb les pòlisses de les assegurances del Govern. La delegada instructora, però, va declinar aquest mecanisme perquè les entitats asseguradores de l’administració catalana s’hi van oposar. SegurCaixa Adeslas -participada per CaixaBank i Mutua Madrileña- va assegurar que es negaven a sufragar la fiança, adduint que les pòlisses per a la responsabilitat civil dels exdirigents del Govern no cobreixen actes presumptament delictius. En un escrit remès al tribunal el 7 de novembre passat, les defenses van denunciar que les asseguradores de la Generalitat van decidir “unilateralment” no pagar l’import contractat en les pòlisses.

Avals amb béns personals

El primer intent dels encausats pel 9-N ha sigut, doncs, esgotar totes les vies possibles abans de començar a buidar el seu patrimoni personal. De fet, els presidents de l’ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart -ara a la presó-, van remarcar la necessitat que fos la ciutadania qui, solidàriament, pagués aquestes multes, de manera que no repercutissin directament en les butxaques dels impulsors de la consulta no vinculant del 2014. El mateix Mas ha expressat diverses vegades la dificultat d’afrontar aquesta suma de diners i ha demanat “ajuda” a la societat.

Amb aquesta via pràcticament exhaurida, els encausats van enviar ahir un escrit al tribunal sol·licitant allargar set dies el termini per presentar la totalitat de la fiança. En el text, al qual ha tingut accés l’ARA, la defensa de Mas i els exconsellers del seu Govern justifiquen aquesta petició per demanar avals bancaris i taxar els béns immobles personals amb què es proposen afrontar la fiança. A fi que s’accepti aquesta ampliació de termini, els advocats van enviar ahir les notes del Registre de la Propietat relatives a les finques que els afectats tenen en propietat. Entre avui i els pròxims dies, la delegada instructora s’haurà de posicionar.

Fa una setmana la delegada instructora va rebutjar els recursos per indefensió que havien presentat les defenses dels encausats pel 9-N. En els escrits que van presentar el mes passat, exigien la nul·litat del procediment judicial perquè l’obertura de diligències s’havia fet sense el coneixement previ dels afectats.