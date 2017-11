Mas crida a una "majoria sòlida" i demana als partits independentistes que no deixin sol Puigdemont

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha assegurat aquest dijous des de l'esmorzar informatiu del Fòrum Europa a l'Hotel Palace, organitzat per la Fundació La Caixa, que considera que "no té sentit" que "els membres d'un govern vagin en llistes separades i concorrin des de l'exili o la presó". "Si realment es vol que el president Puigdemont sigui president i se'n vol subratllar la legitimitat, no se'l pot deixar sol", ha assegurat Mas, que ha lamentat que els partits independentistes no concorrin a les eleccions del 21 de desembre amb una llista unitària. Mas ha demanat, així mateix, una "majoria sòlida" de l'independentisme: "S'ha parlat molt de si estem preparats per assolir la independència, però el tema clau és si som una majoria clara i si controlem bé els temps cap a la consecució de l'estat català".

Per a Mas, "si el 21-D no es guanya amb claredat, es donarà el tema per resolt i el govern espanyol entendrà que ha guanyat la partida i el pols". L'expresident creu que seria "un desastre" renunciar ara al Procés perquè si els independentistes "no guanyen aquest pols" no hi haurà "un 155 formal, però el tindrem 'de facto'. Perquè quan des de Madrid es vegi que aquí s'ha començat a afluixar, encara que anul·lin l'aplicació de l'article se seguirà aplicant".

És per això que Mas ha defensat la necessitat de formar un front comú independentista i ha llançat un dard a ERC: "Es dirà que el PDECat volia anar en una llista conjunta perquè no creu que tingui prou força per anar sol", ha dit, però "el setembre del 2015, quan Convergència anava al davant a les enquestes, qui més va forçar per una coalició de Junts pel Sí va ser la mateixa gent de Convergència". "Nosaltres creiem en la unitat", ha insistit: "Esclar que ens agrada subratllar la nostra diferència, però hem de veure si en aquesta situació els partits subratllen la seva pròpia fesomia o treballen més per assolir l'objectiu col·lectiu".

Per a l'expresident és necessari estar "preparats" no només per declarar la independència, sinó per "actuar com un país independent": "Per funcionar com un país independent es necessita un control efectiu del territori que es vol governar, una administració de justícia pròpia que faci complir les lleis del Parlament i que doni seguretat jurídica a tothom, i la capacitat financera per actuar com un país independent". És per això que ha alertat que posar terminis a l'independentisme pot acabar "ofegant" el Procés.

Mas també s'ha referit als "costos de la independència", que considera que han d'anar "en concordança amb l'expectativa dels guanys": "Si tenim més de mig Govern a la presó i l'altre mig fora del país, vol dir que hi ha costos", ha assegurat l'expresident, que també ha destacat els col·lectius. "Les conseqüències econòmiques hi són, perquè hi ha un estat espanyol que reacciona com reacciona", ha lamentat.