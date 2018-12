Mas creu que s'ha d'aprofitar qualsevol oportunitat de diàleg encara que no hi hagi resultats "immediats"

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha afirmat avui que creu que s'ha d'aprofitar "qualsevol oportunitat" que hi hagi de diàleg entre institucions de l'Estat i catalanes "encara que no hi hagi resultats immediats". D'aquesta manera s'ha expressat en una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio' en plena incògnita sobre si el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, es reuniran divendres coincidint amb el Consell de Ministres a Barcelona.

L'expresident ha recordat que el sobiranisme sempre ha reclamat diàleg i ha considerat que no s'ha de perdre aquesta bandera. "Quan hi hagi ocasió de dialogar, encara que no hi hagi resultats immediats, cal agafar-nos-hi. Si no es parla, després és impossible trobar una solució. Al revés, es van tensionant les posicions i llavors no hi ha manera ni de fer una trucada telefònica. I això no porta enlloc", ha argumentat.

Mas ha alertat que si no es parla, és "impossible" trobar una solució. De cara a les protestes convocades per divendres, ha defensat que el sobiranisme no s'ha de moure de l'actitud 100% cívica i ha alertat que si es puja a l'incivisme, es corre el risc de no baixar-ne". L'expresident ha admès que el govern espanyol es podria haver estalviat fer la reunió del consell de ministres a Barcelona "d'aquesta manera" i ha atribuït la "tensió" que s'està vivint a la "mala manera de preparar les coses". "Si havia de ser una oportunitat per al diàleg, el que es fa entre governs és pactar els millors escenaris", ha conclòs.

Després que hagi transcendit que el president Sánchez no farà una proposta política fins després del judici de l'1-O, Mas ha respost que "no entén res" perquè, segons ha remarcat, la proposta política "ja s'hauria d'haver fet fa temps". Per a l'expresident, a l'altre costat no hi ha proposta i ha emplaçat el govern espanyol a dir què vol dir "més autogovern".