Mas admet que va ser un error fixar un termini de 18 mesos per la independència en un cara a cara amb Zapatero

L'expresident Artur Mas ha reconegut que haver fixat un termini de 18 mesos per declarar la independència va ser un error. "Nosaltres i jo mateix he posat terminis impossibles d'administrar d'una forma correcta i positiva", ha assenyalat en un cara a cara amb l'exlíder del PSOE, José Luís Rodríguez Zapatero, al programa 'Salvados' de La Sexta. Tot i deixar clar que no era partidari de córrer i que ho va fer per les "pressions" que rebia, Mas ha assumit la seva responsabilitat: "Posar terminis t'incita a fer els deures, però al mateix temps en un assumpte de tan enorme complexitat t'obliga a prendre decisions que potser d'una manera més pausada poden fer-se millor".

Zapatero també ha fet autocrítica per no haver integrat el nacionalisme català a la governabilitat de l'Estat en un error que considera que ha de compartir també el PP. "El nacionalisme català hauria d'haver format part més activa de la governabilitat d'Espanya. Catalunya és una gran potència econòmica i en la direcció política de l'Estat hi ha hagut poca participació", ha assenyalat l'expresident espanyol. De fet, el dirigent socialista s'ha mostrat partidari d'impulsar "una reforma federal que permeti una major participació dels governs autonòmics en les polítiques de l'Estat i a la Unió Europea". "Crec que això sí que és una llacuna", ha lamentat.

Pel que fa a la negociació de l'Estatut del 2006, Zapatero ha revelat que va ser Mas qui va suggerir incloure el terme 'nació' al preàmbul. "La solució de portar el terme 'nació' al preàmbul i que l'articulat reflectís el que la Constitució diu, que són nacionalitats i regions, va ser del senyor Mas", ha afirmat l'exlíder del PSOE. Una solució que Mas ha reconegut que va improvisar a la reunió que va mantenir amb Zapatero davant la seva negativa a incloure'l en l'articulat. En aquest sentit, l'expresident espanyol ha deixat clar que de nacions només hi ha l'espanyola. "Nació com a subjecte polític que encarna la sobirania, només hi ha la nació espanyola. Que Catalunya, o alguna altra comunitat, té una identitat nacional, és una realitat nacional, que la Constitució va definir com a nacionalitat i el pacte del 78 és un pacte constitutiu". Mas ha lamentat que no s'accepti que Catalunya és una nació: "La voluntat dels catalans no compta per a res?" s'ha preguntat l'expresident català.

Més enllà del concepte 'nació', Mas ha denunciat que la retallada de l'Estatut va suposar suprimir aspectes molt rellevants del text. "Es van tocar temes sensibles, els drets històrics, la política lingüística, el Tribunal Constitucional ens va expulsar de la Constitució", ha denunciat Mas en un dels moments més tensos del debat perquè Zapatero ha negat que el cos central de l'Estatut fos invalidat. "No és veritat, no és veritat", ha repetit diverses vegades el dirigent socialista al cara a cara moderat pel director de l'espai, Jordi Évole.

Tampoc hi ha hagut entesa amb el referèndum d'autodeterminació. Zapatero ha opinat que celebrar una consulta que respon a un sentiment no és adequat. "El senyor Mas diu que "hem intentat traslladar aquest sentiment a les urnes i no és el que ha de fer la política, els governants. Això no és la resposta intel·ligent perquè divideix els ciutadans perquè escullin entre blanc o negre, entre tot o res". L'expresident espanyol ha afegit que "cap país reconeix l'anomenat 'dret a decidir' que jo anomeno 'pretensió de separar' i ha sentenciat que "la democràcia és una promesa de convivència, d'unitat". Mas li ha preguntat que si un referèndum és per dividir per què va organitzar un referèndum sobre la Constitució europea a Espanya i Zapatero li ha respost que per ratificar la Constitució. "No divideix perquè era un acord de tots els partits polítics, pràcticament", ha anotat Zapatero, tot i que Mas li ha recordat que "alguns ciutadans van votar que no".