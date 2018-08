Mascarell admet haver parlat amb Puigdemont d'una candidatura per les municipals de Barcelona

El delegat del Govern de la Generalitat a Madrid, Ferran Mascarell, reconeix que ha estat "parlant" amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont d'una possible candidatura a les eleccions municipals a l'Ajuntament de Barcelona. Segons avança Nació Digital, l'entorn de Puigdemont estaria pensant en Mascarell perquè liderés una candidatura independentista a la capital catalana.

En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per l'ACN, Mascarell no ha volgut entrar al fons de la qüestió, però sí que ha reconegut haver comentat amb Puigdemont el tema, "tot i que no en termes de suport a la persona, sinó del projecte". "Una ciutat se l'ha d'agafar per la banda del projecte, no per les cares. Hi ha molta gent que podria encapçalar candidatures, però no té sentit parlar de cares si no hi ha projecte", ha sentenciat.

Així, el delegat a Madrid ha assegurat que "no té ganes de parlar de noms" per encapçalar aquesta eventual candidatura, perquè creu que "l'important és que es posi el debat en primer pla sobre la ciutat". "Porto mesos dient que Barcelona necessita un nou projecte de renovació, potent, perquè la ciutat està encotillada en coses que no funcionen. Ho he comprovat des de Madrid. I sempre he dedicat hores a reflexionar sobre què necessita Barcelona", ha comentat.

Amb tot, si ell acaba presentant-se a unes primàries o no per liderar un projecte homòleg a JxCat o la Crida a Barcelona dependrà, segons ha dit, del fet "que hi hagi la possibilitat que les coses surtin raonablement bé". "Cal veure si hi ha l'oportunitat, i si hi és, jugar-la, o ajudar a qui la tingui. El que estic fent no serveix només per a mi", ha dit.