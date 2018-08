Mascarell creu que el "rebuig" al rei no ha de "distorsionar" l'acte del 17-A

El delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, considera que el "rebuig" que pugui expressar-se respecte de la presència del rei a l'acte del 17 d'agost a Barcelona no hauria de "distorsionar" l'homenatge a les víctimes dels atemptats a la Rambla i Cambrils. En declaracions a Efe aquest dijous, Mascarell s'ha referit al malestar que hi ha a les files sobiranistes amb Felip VI, a qui el president de la Generalitat, Quim Torra, va exigir una disculpa pel seu discurs del 3 d'octubre.

Segons Mascarell, el rei "va cometre l'error de parlar només per a un tipus de gent, va excloure bona part de la societat catalana", per la qual cosa ara hauria d'esmenar aquelles "paraules tan dures". Així mateix, ha posat de relleu que la Generalitat no ha convidat Felip VI a l'acte de commemoració del primer aniversari dels atemptats jihadistes, però no ha qüestionat la presència del monarca: "En un esdeveniment d'aquest tipus, qui tingui ganes de venir, que vingui".

Amb tot, davant la possibilitat que des de l'independentisme s'organitzi algun tipus de protesta el 17-A contra el rei, Mascarell ha opinat que cal posar "en primer pla" les víctimes dels atemptats. "A títol estrictament personal, no seria partidari d'expressions que distorsionin o deixin en un segon pla un homenatge a unes persones que van patir un atemptat terrorista", ha argumentat. "Una vegada el rei ha decidit venir, el que hem de fer són fórmules de rebuig que siguin, al meu entendre, tan explícites però tan poc distorsionadores com es pugui, en el que ha de ser un acte d'homenatge a unes persones que van morir", ha assenyalat.

Mascarell, d'altra banda, ha considerat "incomprensible" que ni l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, en presó preventiva, ni el major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero –que era el cap de la policia catalana quan es van produir els atemptats– formin part de l'homenatge del dia 17, malgrat "la feina extraordinària" que van fer per desmantellar la cèl·lula jihadista autora de la matança.