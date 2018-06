Meritxell Serret, nova delegada del Govern a Brussel·les

L'exconsellera d'Agricultura Meritxell Serret serà nomenada aquest dimarts nova delegada de l'executiu català a Brussel·les, segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'ACN. El nom de Serret, que és a la capital europea des de la declaració unilateral d'independència del 27 d'octubre, ja sonava des de feia uns dies per ocupar el càrrec. La delegació de Brussel·les és l'única que ha continuat funcionant amb l'aplicació de l'article 155, tot i que el delegat anterior, Amadeu Altafaj, va ser cessat durant el desmantellament del Govern de Puigdemont.

A més del nomenament de Serret, el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, confirmarà dimarts que les delegacions que es recuperaran de manera immediata seran les del Regne Unit i Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suïssa i els Estats Units. El titular d'Exteriors ha manifestat últimament la seva intenció que en la majoria dels casos hi hagi restitució dels delegats que van ser cessats pel 155, i es preveu que anunciï alguns nomenaments. No serà, però, el cas de Brussel·les, on s'ha optat per l'exconsellera d'Agricultura.

Serret es va presentar com a cap de llista d'ERC per Lleida en les eleccions del 21 de desembre. Va renunciar a l'escó a finals de gener, davant els problemes per delegar el vot a la cambra catalana. Des d'aleshores Esquerra li havia fet l'encàrrec d'impulsar una delegació del partit a la capital belga, però, un cop constituït el Govern, el partit ha decidit premiar-la amb la delegació davant la Unió Europea.

La relació entre Esquerra i ella ha sigut sempre més fluïda que amb l'altre exconseller dels republicans a Bèlgica, Toni Comín. En el cas de Comín, ha decidit mantenir l'acta de diputat malgrat les repetides peticions de l'executiva d'Esquerra perquè la deixés. A més, la situació processal també és diferent entre l'un i l'altre. Comín està sent investigat, entre d'altres, pel delicte de rebel·lió i, en canvi, a Serret se l'investiga per malversació de fons públics. Si no se'ls extradeix –l'euroordre va quedar rebutjada i, de moment, el jutge Pablo Llarena no n'ha impulsat una altra– cap dels dos podrà ser jutjat a Espanya, tot i que Llarena té previst suspendre Comín –i la resta d'investigats per rebel·lió– quan tanqui el processament. Una decisió que la defensa de l'exconseller recorrerà.