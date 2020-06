Més d'un centenar d'alcaldes del PDECat donen suport al manifest afí a Bonvehí

Després que divendres s'obrís definitivament el pols entre la direcció del PDECat i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont sobre el futur de l'espai de JxCat, ha arribat l'hora del posicionament dels quadres i càrrecs del partit. Si dissabte es feia públic un manifest d'alcaldes, consellers, alts càrrecs i diputats partidaris de l'opció de Puigdemont i de crear ja una nova formació, aquests últims dies ha començat a circular un altre manifest afí que defensa la posició del líder del PDECat, David Bonvehí, i que rebutja la "dissolució" del PDECat. Un document que, segons ha pogut saber l'ARA, compta amb la firma de 129 alcaldes del PDECat i 54 líders locals de la formació.

Entre els signants, hi ha els alcaldes d'Igualada i Mollerussa -Marc Castells i Marc Solsona-, que han participat de la negociació amb la Crida al costat de David Bonvehí, però també l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, el de Deltebre, Lluís Soler, el de Gironella, David Font, el de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, el de Martorell, Xavier Fonollosa, el de Premià de Mar, Miquel Àngel Méndez, el de Puigcerdà, Albert Piñeira, el de Reus, Carles Pellicer, i el de Vilafracana del Penedès, Pere Regull, entre d'altres.

El manifest encara està obert i pot sumar adhesions en les properes hores, ja que s'han de reunir diverses agrupacions comarcals del PDECat per debtre-ho. Tal i com va avançar 'Nació Digital', el text defensa la fórmula de la coalició entre la Crida i el PDECat i no la de crear un partit nou: "Per sumar sempre hi serem, però des del reconeixement dels sumands". També demana "defugir del pensament únic" i que es tingui present la "bona gestió" i la "mirada llarga".

El text és un suport explícit al posicionament de Bonvehí durant la negociació amb Jordi Sànchez, en la que ha defensat mantenir el partit i fer una coalició 50-50 amb la Crida. Una proposta que Sànchez i Puigdemont han rebutjat.

Aquest manifest contrasta amb el que va fer públic dissabte l’entorn de Puigdemont. A diferència de l’escrit afí a la direcció del PDECat, defensava la creació ja d’un nou partit polític, que aglutinés tot l’espai de JxCat, aquest aposta per un reconeixement de la personalitat del Partit Demòcrata i per un rebuig a la dissolució de la formació de Bonvehí.



El posicionament d’aquests alcaldes contrasta amb els altres que van signar el manifest de Puigdemont. Entre ells, hi van donar suport explícit l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; l’alcaldessa de Vic, Anna Erra; l’alcalde de Ripoll, Jordi Munell; o l’alcalde d’Olot, Josep Berga.



El creuament de manifestos és un indicador de la tensió interna que es viu al PDECat. La negociació ha arribat a un punt que, si cap de les parts cedeix, aboca Puigdemont i la direcció del Partit Demòcrata a un trencament.