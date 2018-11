Milers de persones demanen la llibertat de Junqueras i Forn a Lledoners un any després del seu empresonament

364 dies després, Oriol Junqueras i Joaquim Forn encara estan en presó preventiva. Tant dijous com divendres, quan faci un any que l'exvicepresident i l'exconseller van entrar a Estremera, el sobiranisme surt al carrer per denunciar la repressió de l'Estat contra els líders independentistes. "Un any d'injustícia, un any de perseverança" és el lema que ha escollit la plataforma Free Junqueras per a la mobilització a les portes de Lledoners, a la qual han assistit milers de persones, sobretot vinculades a ERC –també d'Esquerra del País Valencià–. També hi han fet acte de presència, però, representants de l'ANC, Òmnium, els comuns –Elisenda Alamany– i JxCat –la diputada Aurora Madaula.

Passats uns minuts de les cinc de la tarda, els accessos al centre penitenciari estaven plens de gent i s'han començat a sentir les primeres proclames: "Llibertat, llibertat!" L'alpinista Núria Picas i el periodista Jordi Margarit han sigut els encarregats de conduir l'acte, que s'ha iniciat amb una actuació musical del grup Ovidi 3, integrat per l'exdiputat de la CUP David Fernàndez, l'activista David Caño i el guitarrista Borja Penalba, que juntament amb Lluís Llach i Feliu Ventura han interpretat 'Que no s'apague la llum', una cançó del músic de Xàtiva.

Fernàndez ha llegit una carta dels presos a Lledoners que un intern amb permís per sortir durant dues nits a ha fet arribar als organitzadors de l'acte. "La presó no ha aconseguit humiliar-nos perquè la llibertat és imbatible”, diuen els líders independentistes empresonats. "Malgrat les manilles, els calabossos infames de l'Audiència Nacional, els trasllats agònics en furgonetes de la Guàrdia Civil i la presó, no han aconseguit humiliar-nos", sostenen. A la carta, a més, envien un record a Joan Bonanit, que cada dia els desitja bona nit des dels afores de la presó.

Ha obert el torn d'intervencions la parella de Raül Romeva, Diana Riba, que ha llegit una carta de l'exconseller d'Exteriors en representació de l'Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC). "Avui les nostres conviccions republicanes són encara més potents. Aquesta presó política hauria de fer veure a tots els demòcrates que s’està fent servir el dret penal per reprimir una ideologia. Som on som perquè ens vam comprometre amb la llibertat i la democràcia. Avui recordem 365 dies de valentia i coherència, de fermesa i serenor amb la fermesa d’assolir un camí millor. Aquesta és l’actitud que ens farà guanyar”, ha escrit Romeva.

També ha pres la paraula l'exportaveu de Catalunya en Comú Podem al Parlament, Elisenda Alamany, que és l'única representant dels comuns a l'acte de Lledoners. "Mai hauria pensat que algun dia aniria a actes per defensar la llibertat del meu professor d’història: l’Oriol Junqueras", ha manifestat la diputada, que ha afirmat que el dia "3 d’octubre el rei, que no és rei per a Catalunya, va llençar un ‘a por ellos’ que es va acabar traduint amb l’empresonament de persones dignes”.

Els assistents a l'acte han demanat "unitat" a l'independentisme quan ha sortit a parlar el president del Parlament, Roger Torrent, que aquest dijous va poder saludar Junqueras i Forn a la presó. "Em van dir que cuidéssim el jovent del país, que és una altra forma de dir-nos que cuidéssim el futur del país. Ja fa un any que tenen segrestada la democràcia, la tenen entre reixes a dins de la presó. I no veuen que aquí dins només hi ha homes i dones de pau. No us deixarem mai sols”, ha assenyalat Torrent.

Al seu torn, la dona de Joaquim Forn, Laura Masvidal, ha llegit una carta de l'exconseller d'Interior, en la qual ha agraït la perseverança de la societat civil. "El més positiu que hem viscut és que els que vau fer possible l’1-O seguiu dempeus. No us desanimeu, feu-ho pels que mai han volgut que Catalunya aixequés la veu”, diu Forn.