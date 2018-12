Milers de persones es manifesten a Andalusia contra la irrupció de Vox

Milers de persones es van manifestar ahir a la tarda pels carrers de Sevilla, Granada i Màlaga contra el feixisme després de la irrupció de Vox al Parlament andalús. A la mobilització, convocada per moviments antifeixistes, s'hi van poder veure banderes republicanes, andaluses i, fins i tot, alguna estelada.

Que pinta una estelada en una manifestación en Granada encontra de VOX 🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/YuRruoOfz0 — Jorge Sánchez (@JorgeFuensalida) 3 de desembre de 2018

"Andalusia no és lloc per al feixisme", "El vostre odi no cap als nostres carrers", "No oblideu canviar l'hora, a les dues serà 1936" o "380.000 andalusos han votat que tornarien a afusellar Lorca" van ser alguns dels lemes de les pancartes de la protesta, que ha rebut el suport de partits com Podem, CatComú i les Joventuts d'ERC.

La formació d'ultradreta Vox a Sevilla ha advertit a Twitter, en referència als manifestants: "L'última vegada que els avis d'aquests 'angelets' van cantar allò del «No passaran» ja sabeu com va acabar Espanya".

Aquí los amantes de la libertad de expresión...eso sí, solo si piensas como ellos.



La última vez que los abuelos de estos "angelitos" cantaron eso del "No pasarán" ya sabéis cómo terminó España.



Esperemos que esto no pase de una simple y triste anécdota más.



Vía @okdiario pic.twitter.com/8ve8kDO8zk — VOX Sevilla 🇪🇸 (@VOXSevilla) 3 de desembre de 2018

Un centenar de persones han acampat davant de l'Ajuntament de Granada després de la marxa.