Miquel Iceta: "El Consell de la República és absolutament irrellevant. No existeix"

El primer secretari del PSC ha criticat aquest dissabte la voluntat de Carles Puigdemont d'impulsar des de Bèlgica el Consell de la República: "El Consell és absolutament irrellevant. No existeix, existeix en el cap d'alguns", ha dit Iceta. "Que jo sàpiga en el pressupost de la Generalitat no ha cap partida per aquesta pseudoinstitució", ha subratllat, abans d'afirmar que el moviment independentista vol viure en "fantasies" i que el seu partit només reconeix les institucions que emanen de la Constitució i l'Estatut.

Iceta lamenta que la nova direcció del PDeCAT, que ha definit com "comissió liquidadora" hagi acceptat posar el partit en mans de Puigdemont, perquè considera que no te cap intenció d'afavorir el diàleg entre la Generalitat i el govern espanyol. "S'han posat en mans de Carles Puigdemont, i els seus objectius no són l'estabilitat i l'enteniment, són la inestabilitat i la tensió".

"L'error" de la via unilateral

Miquel Iceta confia que el Govern no reprendrà la via unilateral: "Els política no ens podrem comprometre a no equivocar-nos, però sí que hauríem de comprometre a no repetir els mateixos errors". També creu que els partits independentistes mantindran "retòricament" la seva aposta per la creació d'una república i confia que no buscaran materialitzar-la.

Pel que fa als presos sobiranistes, Iceta afirma que el ministeri fiscal és "autònom" i que la independència judicial a Espanya està garantida. "Que li preguntin a Mariano Rajoy, que va deixar el govern precisament a causa de l'efecte polític d'una sentència", ha afirmat. "Crec que és equivocar-se -subratlla-, pensar que el govern d'Espanya es posarà a incidir directament sobre un judici concret i també que les coses no han d'anar per aquí".

El líder socialista subratlla que el PSC respecta les decisions judicials, però també recorda que des del començament ha considerat que la presó preventiva era una mesura excessiva i que no facilita el diàleg: "Això ho va dir Felipe González i és evident". També demana als sobiranistes que ajudin a crear un "clima determinat" favorable als presos i els critica perquè fa poc van aprovar al Parlament una iniciativa per reivindicar la votació del 27 d'octubre en què es va declarar la República. Una altra vegada, Iceta demana que segueixin les resolucions judicials: "El Parlament ha actuat bé quan ha fet cas de les resolucions judicials perquè així desmenteix que hi ha una rebel·lió en marxa que encara no ha acabat".