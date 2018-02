La Fundació Mobile World Capital nega que la plantada a Felip VI afecti la continuïtat del MWC a Barcelona

Carles Grau, director general de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, ha negat aquest diumenge que el Mobile World Congress (MWC) es pugui ressentir de la polèmica entorn de la plantada que algunes autoritats faran al rei Felip VI al sopar inaugural. "No ens afecta", ha afirmat en declaracions als mitjans durant el Mobile Lunch d'aquest migdia, i també ha assegurat que constata "complicitat" entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i el govern espanyol per fidelitzar el congrés a la capital catalana i aconseguir que l'edició que comença aquest dilluns sigui "la millor de la història". En aquest sentit, Grau ha assegurat que la ciutat i Catalunya "s'hi juguen molt", ha destacat el "compromís ferm" de GSMA per mantenir el MWC aquí fins al 2023 com a mínim i ha desitjat que aquesta vinculació es pugui prorrogar durant més anys.

Grau considera que les previsions de més de 108.000 assistents i 470 milions d'euros d'impacte econòmic demostren que les tres administracions "treballen molt de bracet" per preservar la continuïtat del MWC a Barcelona i "posicionar la ciutat com a referent digital de la pròxima generació de telefonia mòbil". En aquest sentit, el director de la Fundació Mobile World Capital ha assenyalat que la candidatura de Barcelona com a capital del 5G "segueix aquesta mateixa direcció".

El director general de la fundació ha evitat respondre si el congrés s'està polititzant i ha insistit a dir que Barcelona s'ha convertit en la ciutat que ha catapultat l'èxit del MWC, ja que ha estat a la capital catalana on s'ha duplicat el nombre d'assistents. "Veig l'èxit del congrés molt vinculat a Barcelona i no descarto mantenir-l'hi per sempre", ha subratllat Grau, que ha afegit que aquest creixement ha repercutit també en la indústria tecnològica catalana, que s'ha situat com a cinquè 'hub' en nombre de 'start-ups' a escala europea.

Pisarello veu la salutació reial com un acte "anacrònic"

Al seu torn, el primer tinent d'alcalde de Barcelona i responsable de l'àrea d'Economia i Treball, Gerardo Pisarello, també ha elogiat la imminent edició del congrés i ha augurat que les innovacions que s'hi presenten "ajuden a fer que Barcelona sigui capdavantera a tot Europa".

Pisarello, però, sí que ha entrat a valorar la polèmica entorn de la plantada a la salutació a Felip VI durant la inauguració del MWC, una plantada a la qual s'ha sumat l'alcaldessa Ada Colau. Davant les crítiques que ha rebut per no assistir a la benvinguda protocol·lària, Pisarello ho ha justificat assegurant que la salutació reial és un fet "anacrònic" que el govern municipal no comparteix. "Tenim tot el respecte institucional pel fet de ser la ciutat de la innovació i líder en avenços científics, però hi ha coses anacròniques en què tothom entendrà que Barcelona no ha de ser-hi", ha dit el tinent d'alcalde.

L'acte d'aquest diumenge al TNC –al qual no assistia el rei– també ha comptat amb l'assistència de Jordi Puigneró, secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat, i José Maria Lassalle, secretari d'estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital. Puigneró ha ratificat que aquest vespre no assistirà al sopar de gala del MWC, però ha defensat la importància de ser present a la resta d'esdeveniments per donar suport a l'arribada de nous inversors. Lassalle, al seu torn, ha criticat que el sopar d'aquest diumenge estigui marcat per una qüestió política.