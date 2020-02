Molinero defensa Trapero: "Detectàvem un allunyament del major i la prefectura respecte el Govern"

Cada alt càrrec de Mossos d'Esquadra que declara al judici contra Josep Lluís Trapero a l'Audiència Nacional demostra el tancament de files de la prefectura amb el major. Aquest dimecres ha estat l'excomissari superior Joan Carles Molinero, que ha assegurat que al Govern de Carles Puigdemont no li podia quedar "cap dubte" que la policia catalana no l'acompanyaria en el referèndum. "Més aviat detectàvem un allunyament de Trapero i la prefectura de l'entorn polític de la Generalitat", ha deixat clar el testimoni quan l'advocada Olga Tubau li ha preguntat si existia algun tipus de connivència del major amb el Govern. Les reunions del 26 i el 28 de setembre al Palau de la Generalitat, les manifestacions públiques i l'actuació del cos no podia aixecar cap sospita que els Mossos complirien la llei, ha insistit Molinero.

La distància era tal que es va pensar un pla per detenir el president i els consellers, recuperat aquest dimecres donada la compareixença de Molinero i el cap de la comissaria general d'investigació criminal, Rafael Comes. Molinero va ser juntament amb l'exomissari superior Ferran López l'encarregat de dissenyar el dispositiu, per ordre de Trapero, que va incloure un full Excel amb el llistat de membres del Govern, la seva adreça personal i professional, i el telèfon de l'escorta, amb el TIP del comissari i intendent que farien la detenció de cadascun. Aquest document, ha explicat Molinero, es va "destruir" tan bon punt es va constatar que no era necessari perquè no va arribar cap ordre judicial derivada de la DUI.

Els fiscals han mostrat interès en aquesta qüestió i Miguel Ángel Carballo ha preguntat si l'actuació prevista al Parc de la Ciutadella no era perquè, precisament, es declarava la independència, insinuant que els Mossos potser protegirien els membres de l'executiu. Molinero ha explicat que es preveien efectius per als afores del Parlament, del Palau de la Generalitat i dels domicilis dels integrants del Govern. L'excomissari superior es va encarregar també de posar-se en contacte amb el responsable de l'helicòpter, que entrava dins del pla com una possible eina per accedir a la cambra catalana.

Un altre dels comissaris que va tenir participació en l'hipotètic pla va ser Comes, que va rebre l'encàrrec de mantenir la interlocució amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Va enviar un subordinat a les instal·lacions judicials per si arribava alguna ordre i ell va romandre al centre de coordinació de Mossos del carrer Bolívia fins les dues de la matinada, ha indicat, un cop ja es va constatar que la DUI perdia la seva efectivitat amb la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat de l'apliciació de l'article 155.