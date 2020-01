La Moncloa consolida ERC com a soci prioritari

Les reunions del PSOE amb ERC no s’han acabat amb l’acord d’investidura. La supervivència de la nova legislatura de Pedro Sánchez es basarà, principalment, en els acords que puguin aconseguir els republicans, que volen consolidar-se com a soci prioritari. Els seus 13 diputats són clau per a la governabilitat. I la prova de foc per a la continuïtat de Sánchez serà l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat, que preveu portar al Congrés a principis de la primavera i acabar la tramitació a finals d’estiu. Per això el nou executiu ja ha multiplicat els contactes informals amb el que anomenen el “bloc de la governabilitat”.

Aquesta setmana, coincidint amb el tret de sortida a l’elaboració dels comptes, ja hi ha hagut almenys dues reunions de ministres econòmics amb ERC, així com amb altres partits com EH Bildu i el PNB -que es va reunir dijous amb la ministra d’Economia, Nadia Calviño-. En paral·lel, tant Pedro Sánchez com la portaveu socialista al Congrés, Adriana Lastra, mantenen un contacte fluid amb el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián.

Dimarts a la tarda la titular de Treball, Yolanda Díaz, es va reunir amb els republicans, segons confirmen fonts de l’equip de la ministra. Poques hores abans, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, la portaveu i titular d’Hisenda, María Jesús Montero, instava ERC a enfortir l’entesa amb un vot favorable als comptes de l’Estat: recalcava que els comptes d’un “govern progressista” no poden “deixar indiferents” els republicans.

Primer la taula de diàleg

Des d’ERC la consigna és que primer s’ha de posar en marxa la taula de diàleg -prevista per a després de la reunió de Sànchez amb Quim Torra la primera setmana de febrer a Barcelona- i, en funció dels fruits que doni, s’obriran a parlar dels pressupostos. Però des de la Moncloa volen que les negociacions avancin en paral·lel per si un escenari d’eleccions a Catalunya complica la posició dels republicans. Fa poc més d’un any, el no d’ERC als pressupostos va precipitar la fi de la legislatura i la convocatòria d’anticipades a Espanya. Ara l’objectiu és intentar salvar aquest escenari.

L’equip de María Jesús Montero considera que la negociació amb ERC dependrà més dels gestos polítics que no pas de la lletra petita. Conscient d’això, la Moncloa ha llançat aquesta setmana la proposta per rebaixar el delicte de sedició, un punt intermedi entre l’amnistia i l’indult que, si es materialitzés, podria portar a penes més curtes per als líders independentistes condemnats. La tramitació dels comptes avançaria així en paral·lel amb aquesta mesura i les reunions de la taula de diàleg.

A més, Rufián recordava aquesta setmana que en l’acord d’investidura també es va acordar la instauració d’una comissió de seguiment per a la recuperació de drets civils, socials i laborals perduts. Gestos com la derogació de la reforma laboral i de la llei mordassa seran mesures en la bona direcció per propiciar l’aval d’Esquerra, així com impulsar el Corredor Mediterrani o complir la llei de dependència. També per valorar la paraula dels socialistes, ERC ha tornat a registrar al Congrés la reforma per rebaixar l’edat de vot als 16 anys. La iniciativa va naufragar fa quatre anys a causa de la majoria de dretes, però el PSOE ja havia avalat la mesura.

La intenció del govern espanyol és portar al Congrés els pressupostos amb els acords tancats amb el “bloc de la governabilitat”. I el temps els juga en contra si la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, precipita eleccions a Catalunya.