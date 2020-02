La Moncloa proposa començar la taula de diàleg per una "reflexió de diagnòstic" de la situació des de l'Estatut

Què traslladarà cada part en la primera reunió de la taula de diàleg? El president de la Generalitat, Quim Torra, ja fa setmanes que ho té clar: amnistia i autodeterminació. Fins al punt que ahir dijous ho va traslladar per carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Des de la Moncloa, en canvi, són línies vermelles en les què no es vol entrar, per bé que han assenyalat des de la reunió a Barcelona que estan disposats a parlar de "tot" amb la Generalitat. Des de Brussel·les, Sánchez proposava ahir, de la mateixa manera que fa dies que defensen els comuns, intentar parlar primer dels punts d'entesa per crear un clima de cordialitat entre les parts i després passar a punts més espinosos. Però qui ha entrat per primer cop en matèria ha estat aquest divendres la vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, qui ha proposat començar per una "reflexió de diagnòstic sobre el que ha passat" des que "el PP va encendre la metxa" amb l'Estatut d'autonomia votat el 2006. És a dir, remuntar no els 10 anys enrere del Procés, sinó fins a 14 anys.

Calvo ha defensat l'equip negociador que ha format la Moncloa, integrat, a més de la vicepresidenta segona, pel president espanyol, el vicepresident segon, Pablo Iglesias, i els ministres Salvador Illa, Manuel Castells, Carolina Darias. Per a Calvo, el més "lògic" serà començar per aquesta reflexió per anar creant un "espai de coordinació, lleialtat i trobada" que aporti "solucions" enfront d'un PP que ha optat per "portar-ho tot als tribunals". "Avançar és començar i comencem una etapa amb la constitució de la taula de diàleg", ha dit a les portes de la reunió a Madrid amb tots els delegats del govern espanyol a les comunitats autònomes. Al seu parer, el dia 26 de febrer serà molt important perquè s'"inaugurarà una etapa molt millor per a Catalunya i per a Espanya". Perquè l'objectiu de la Moncloa és "resoldre el problema i deixar d'esgotar les energies de tots". "Necessitem disposat de moltes energies per a d'altres coses", ha conclòs.

Qui també ha valorar la reunió ha estat el ministre d'Universitats, Manuel Castells, que avui ha comparegut en comissió al Congrés. Castells, defensor de l'autodeterminació en diferents articles, ha assenyalat que no defensarà el referèndum en la taula de diàleg perquè ha promès la Constitució i forma part del govern espanyol. "Jo estic amb la posició del govern espanyol", ha assenyalat preguntat pels periodistes sobre la seva defensa de l'autodeterminació en diferents articles. "Jo defensaré la posició del govern espanyol", ha insistit, recalcant que encara s'ha de consensuar. "Jo defenso la posició del govern espanyol i no català", ha dit per tancar l'assumpte.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, no ha volgut entrar a fer grans valoracions. També des del Congrés, ha recordat que "l'aposta pel diàleg del govern espanyol és ferma" i que l'objectiu és posar en marxa una 'Agenda per a la retrobada' que inclogui els punts que va traslladar Sánchez a Torra en la reunió de principis de mes al Palau de la Generalitat.