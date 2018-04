La Moncloa descarta ara recórrer la delegació de vot de Puigdemont i ho deixa en mans dels grups

El govern espanyol no té previst recórrer la delegació de vot de Carles Puigdemont, que la mesa del Parlament va autoritzar la setmana passada, i ho deixa en mans dels grups parlamentaris, segons han explicat fonts de la Moncloa. Tot i que la setmana passada, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, va obrir la porta a presentar un recurs davant del Tribunal Constitucional, aquestes fonts han precisat ara que són els grups del Parlament els que han de presentar recursos d'empara, perquè la decisió pot afectar els drets parlamentaris.

Puigdemont ja va delegar el vot en Elsa Artadi en l'últim debat del Parlament, quan encara estava a la presó. Tot i que ara n'ha sortit, els grups independentistes es plantegen mantenir la delegació, perquè consideren que no poden assistir als plens perquè no poden sortir dels països on tenen imposades mesures cautelars (Alemanya, en el cas del president, Bèlgica, per al conseller). Això obre la porta a què tant el president de la Generalitat com el conseller Toni Comín, que es troben en una situació judicial similar -estan exiliats, i sotmesos a mesures cautelars als països on es troben- poguessin votar en un debat d'investidura. El motiu és que si els grups parlamentaris recorren la delegació al TC, aquest organisme no està obligat a suspendre automàticament la decisió de la mesa, com sí que passaria si el recurs fos del govern espanyol. Tot i així, l'Alt Tribunal sí que podria imposar mesures cautelars per evitar que poguessin votar.

El cas té especial rellevància, perquè si finalment tant Puigdemont com Comín poden votar en un debat d'investidura, el candidat proposat podria obtenir majoria suficient per ser investit en segona volta, sense necessitat de comptar amb els vots de la CUP, sempre que els anticapitalistes mantinguin la seva abstenció. Aquest seria el cas en una hipotètica investidura de Jordi Sànchez, que el president del Parlament, Roger Torrent, ja ha proposat.

De tota manera, les possibilitats d'aquesta investidura continuen en l'aire, perquè el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ja li ha negat en una ocasió abandonar la presó de Soto del Real per assistir al debat. Els recursos de la defensa de Sànchez, als quals han afegit en dates recents l'admissió a tràmit del Tribunal de Drets Humans de l'ONU, que demanava que es respectessin els seus drets polítics, segueixen pendents de resolució.

Avui, des de la convenció del PP de Sevilla, la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat que les rondes de contactes de Torrent s'assemblen "a una reposició de 'Verano azul'" i ha insistit que cal un candidat "dins de la llei".