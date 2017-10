La Moncloa elimina els organismes encarregats de preparar la desconnexió i cessa Pi-Sunyer

Primera roda de premsa d'Enric Millo a Catalunya com a portaveu de la Moncloa en qüestions "relatives a Catalunya". Aquesta és una de les conseqüències de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que ja no és la Generalitat qui pren les decisions sinó la Moncloa, que les transmetrà a Catalunya a través del delegat del govern espanyol. Aquest dimarts, el consell de ministres ha decidit suprimir l'estructura de la Generalitat encarregada de preparar la desconnexió: l'Oficina per a la Millora de l'Autogovern, la Secretaria per al Desenvolupament de l'Autogovern i la comissió interdepartamental encarregada també de la desconnexió. A més, ha cessat el director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver Pi-Sunyer, i també els delegats territorials de la Generalitat.

D'altra banda, el govern espanyol també ha destituït del càrrec el secretari general de Vicepresidència, Lluís Juncà, un dels últims nomenaments del govern de la Generalitat. Juncà havia substituït Josep Maria Jové, un dels detinguts per la Guàrdia Civil en la macrooperació contra el referèndum de l'1 d'octubre el 20 de setembre.

El consell de ministres s'ha reunit aquest dimarts de forma extraordinària per abordar les eleccions convocades a Catalunya el 21 de desembre. Tanmateix, en lloc de fer la roda de premsa posterior a la Moncloa, Madrid, en un gest inèdit, ha optat per traslladar-li els acords a Enric Millo, i ha sigut ell l'encarregat d'explicar-los des de la Delegació del govern espanyol a Barcelona. La trobada ha comportat més temps del que havien previst: Millo havia convocat la premsa a les 19.30 h a Barcelona però la compareixença s'ha retardat més d'una hora.

"L'excepcionalitat respon al fet que el govern d'Espanya ha hagut d'assumir la gestió d'un govern de la Generalitat que va decidir apartar-se totalment de la llei", ha dit Millo, que ha afegit que el seu objectiu és "restaurar l'ordre constitucional i l'autogovern". "Tots els departaments estan funcionant amb normalitat", ha explicat el delegat espanyol, que agraeix la "col·laboració de tots els funcionaris".

D'altra banda també ha aprovat les normes complementàries del decret de convocatòria de les eleccions i ha assegurat que es publicaran al 'Diari Oficial de la Generalitat'.

Millo diu que és "obvi" que es respectarà el resultat del 21-D però que el Parlament s'ha d'adequar al marc legal vigent

També ha reaccionat a les paraules del president de la Generalitat des de Brussel·les. Ha considerat que forma part d'un "serial" més i ha remarcat que accepti les eleccions autonòmiques. "És obvi que respectarem el resultat", ha assegurat el delegat del govern espanyol, que també ha dit que l'independentisme s'hi pot defensar perquè és "legítim". Tanmateix, ha dit que el Parlament sorgit d'aquestes eleccions s'ha d'adequar al marc legal vigent.

"Els partits tenen dret a presentar els seus programes electorals", ha dit Millo, comprometent-se, això sí, a "respectar la legalitat democràtica vigent".

Puigdemont ha comparegut aquest dimarts acompanyat de membres del Govern per dir que acceptava el repte de les eleccions del 21-D, però ha demanat al govern espanyol que es comprometi a acceptar el resultat, també si guanyen els independentistes. El president de la Generalitat ha assegurat que el moviment sobiranista ho farà.

El calendari electoral

Amb la presència confirmada del PDECat i ERC a les eleccions, i a l’espera de la CUP, els partits tenen 7 dies per comunicar a la Junta Electoral Central (JEC) si volen registrar coalicions. La JEC ha fet públic el calendari fins al dijous 21 de desembre, que fixa que els partits tenen fins al 17 de novembre per presentar les candidatures, que es proclamaran el 24 del mateix mes.

Aleshores, s’obrirà un procés de presentació de recursos davant la justícia que ha d’estar resolt el dia 4 de desembre. L’endemà s’iniciarà la campanya electoral, que s’allargarà fins el dimarts 19. A més, demà el Ministeri d’Hisenda ha de comunicar el topall màxim de despesa electoral, així com les subvencions als partits