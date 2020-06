La Moncloa, disposada a "modular" l'acord de coalició amb Podem per sumar Cs als pressupostos

Des de diumenge que el PSOE, i per extensió la Moncloa -controlada en bona part per l'aparell socialista-, multiplica els missatges per intentar acostar Ciutadans a un pacte de pressupostos. Si bé el president espanyol va defensar fa dos dies un "acord transversal" que uneixi els partits que van permetre la investidura i el partit taronja, aquest dimarts la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, s'ha obert a "modular" l'acord de coalició amb Unides Podem per adaptar-lo a les exigències de Ciutadans. No ho ha dit de forma directa, però sí que ha recalcat -en un missatge implícit als seus socis- que és el moment de "tocar de peus a terra". Justament ahir, l'executiva del partit taronja va dir que no donaria suport als comptes de l'Estat si incloïen les "mesures surrealistes" d'Unides Podem.

María Jesús Montero, portaveu de l'executiu espanyol i membre de l'aparell del PSOE, ha defensat aquest dimarts la necessitat de "deixar-se guiar" des del govern de coalició per "l'acord programàtic" subscrit amb Unides Podem, però alhora de "tenir els peus a terra". "Estem obligats a dialogar, rebre i incorporar propostes, i això significa modular el propi full de ruta", ha afegit. Al seu parer, en el fons no es tracta de modificar l'acord de govern, sinó d'alterar-lo en resposta a la crisi del coronavirus. És a dir, si algunes pujades d'impostos, per exemple, estaven previstes ja per al 2021, podrien aparcar-les per a més endavant.

Amb tot, Montero no ha volgut entrar en la lletra petita de determinades propostes. Però el debat que això genera en la coalició ja es va poder veure amb l'acord polític firmat amb EH Bidlu per derogar la reforma laboral per complet abans no finalitzés la crisi sanitària. La reforma laboral va acabar desfermant una crisi interna a la Moncloa i posant contra les cordes la negociació amb els agents socials. La patronal va tallar els contactes, que setmanes després ja s'han recuperat en plena negociació per l'extensió dels ERTO fins al setembre.

La portaveu de l'executiu espanyol ha tornat a insistir en la consigna de Sánchez de diumenge d'intentar unir ERC i Ciutadans sota un mateix paraigua, fent cas omís de l'advertència, ahir dilluns, del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, així com la d'aquest dimarts del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que ha insistit que són forces "incompatibles" i que "Ciutadans és Vox en la fase 1", caricaturitzant el procés de desescalada. Per a Montero, no és el moment dels "vetos creuats", i ha tornat a fer una crida a l'enteniment de "tots els partits".

De fet, ha admès també de forma velada que el govern espanyol negocia amb el PP l'aval al decret de nova normalitat, que s'hauria de convalidar en les pròximes setmanes al Congrés i que ja compta amb el suport de Ciutadans i el PNB, mentre que ERC encara no ha anunciat el sentit del vot.

Sense data per a la taula de diàleg

Sobre la taula de diàleg, el govern espanyol continua sense concretar quan té intenció de reunir-la per segon cop. L'única data orientativa que hi ha sobre la taula és el juliol, però la Moncloa no ha volgut comprometre's aquest dimarts a reunir-la abans del 15 de juliol, tal com va reclamar dilluns Aragonès. "El president espanyol no té inconvenient perquè pugui ser al juliol. Queda pendent concretar dia, data, hora i lloc, però nosaltres seguim pensant que només pot haver-hi una solució dialogada a la situació a Catalunya", ha dit Montero. Amb tot, ha puntualitzat que hi ha una relació fluïda amb la Generalitat i que parla sovint amb el mateix Aragonès.

D'altra banda, el consell de ministres ha aprovat aquest dimarts el fons pel covid-19 de 16.000 milions d'euros a fons perdut per a les comunitats. La ministra d'Hisenda ha assenyalat que justament havien parlat amb el vicepresident català d'aquest tema i del seu repartiment. La Moncloa no ha volgut concretar quants milions pertoquen a cada comunitat perquè, segons ha justificat, variarà en funció dels criteris sanitaris. Però tampoc ha volgut aclarir què pertoca del tram que ja es repartirà aquest juliol en funció de criteris de l'abril. Montero ha defensat que és el millor repartiment per atendre les comunitats més afectades per la crisi del coronavirus.