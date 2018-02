La Moncloa avisa que també aturarà una investidura simbòlica de Puigdemont

De ridiculitzar a advertir. La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santmaría, ha anat aquesta tarda un pas més enllà i ha advertit al president del Parlament, Roger Torrent, que una investidura simbòlica de Carles Puigdemon també "incompliria les mesures cautelars dictades pel Tribunal Constitucional". Preguntada per la investidura simbòlica als passadissos del Senat, ha assegurat que "sense complir amb les decisions del TC -que Puigdemont sigui físicament al ple amb l'aval de Llarena- no és possible". "El senyor Torrent ja sap el que li ha dit el TC", ha insistit la vicepresidenta espanyola, recordant que s'ha d'investir a "diputats que compleixin la llei" i no a "fugats" de la justícia. És a dir, que la Moncloa es prepara també per aturar una investidura simbòlica.

Davant dels micròfons, el govern espanyol i el PP s'han bolcat a "ridiculitzar" la proposta d'ERC i Junts per Catalunya d'una presidència simbòlica regentada des de Bèlgica per Carles Puigdemont, que veuen "impossible". "No sé quines herbes prenen per esmorzar", comentava aquest dimarts el portaveu dels populars, al Congrés, Rafael Hernando. Però de portes endins la Moncloa ja estudia com aturar-la en cas que les formacions independentistes arribin a un acord i facin un pas endavant. Fonts del govern espanyol asseguren que tenen "equips treballant en diversos escenaris" per evitar qualsevol tipus d'investidura de Puigdemont, tal i com ja van fer la setmana passada amb les mesures cautelars del Tribunal Constitucional (TC) i la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, d'ajornar el ple.

Control del diner públic

El principal interrogant és com es materialitza: "si és a través d'una llei o bé d'un míting" sense efectes legislatius. La via més clara per aturar-ho, per part de govern espanyol, és si en aquesta investidura simbòlica s'utilitza diner públic, un punt en què estaran molt "atents". "Es pot posar en un embolic si hi ha diner públic pel mig", afegeixen.

Les mateixes fonts del govern espanyol, a més, assenyalen que no és possible reformar la llei de presidència abans d'una investidura, tal i com busca JxCat, perquè a Catalunya s'està en funcions i actualment no hi ha comissions al Parlament. A més, alerten de la situació en què deixaria al poder legislatiu que l'Assamblea d'Electors. I posen l'exemple de quan Rajoy, quan no va poder ser investit, "hagués convocat una assemblea de regidors del PP" per ser president d'Espanya.