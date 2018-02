Santamaría veu "ridícula i impossible" una presidència simbòlica: "Denigra el Parlament, la Generalitat i els catalans"

El govern espanyol considera "impossible i ridícula" i "una falta de respecte" la fórmula que estan estudiant els independentistes d'un doble Govern -un de simbòlic a Brussel·les i un d'executiu a Catalunya-. Segons ha dit la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, aquest tipus de propostes "denigren el Parlament, la Generalitat i els mateixos catalans" i evidencien que el Procés està a les acaballes. "Això arriba al seu final", ha expressat.

En una entrevista a Telecinco, la vicepresidenta ha acusat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de tenir una actitud "megalòmana absurda" i "pensar només en ell". "No és una solució per a Catalunya, és només posar un preu per treure'l del mig amb una certa dignitat", ha explicat, i ha dit que el problema dels independentistes és que "els ha deixat d'importar Catalunya fa molt de temps i les reunions són per salvar el tipus a un senyor que ha incomplert la llei i s'ha fugat", ha dit. Santamaría ha negat tenir contactes amb els dirigents sobiranistes. "Amb fugats de la justícia o amb empresonats no hi tenim relació", ha dit.

La número dos de Mariano Rajoy ha menyspreat en repetides ocasions la fórmula de deixar la investidura simbòlica en mans de l'assemblea de càrrecs electes. "És com si una assemblea de regidors del PP decideix fer-me presidenta dels EUA", ha afirmat, i ha criticat que, si s'acaba fent, Roger Torrent seria el primer president de la cambra catalana que "assumiria que el Parlament no és el lloc on s'escull el president de la Generalitat".

Amb tot, Santamaría ha insistit que l'única opció que té Puigdemont és passar comptes amb la justícia i ha avisat que quan es processi se li suspendran els seus drets polítics i les prerrogatives que li tocarien com a expresident. Segons ha recordat, per rebre l'assignació anual els presidents han de "complir unes obligacions". "No pot ser president de la Generalitat i tampoc viurà a costa dels catalans", ha assegurat. La mateixa presentadora d''El programa de Ana Rosa', Ana Rosa Quintana, ha dit que Puigdemont és "un mort vivent" i un "cadàver polític", una opinió que ha dit que és "personal".