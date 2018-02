ERC avalaria que fos l'assemblea de càrrecs electes qui investís Puigdemont

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha reconegut avui que la proposta de combinar un govern legítim a l'exili i un d'executiu a Catalunya "sona bé". La proposta, que ha avançat 'La Vanguardia', passa perquè l'assemblea d'electes sigui l'encarregada d'investir el Govern a l'exili perquè això permetria suposadament que no pogués ser impugnada pel govern espanyol i salvaguardaria el Parlament. Tanmateix, fonts de JxCat no confirmen aquesta fórmula. Aquesta assemblea va ser creada per l'AMI al 2016 amb la voluntat d'aplegar tots els càrrecs electes independentistes i com a contrapoder davant de possibles inhabilitacions dels diputats de la cambra catalana.

El dirigent republicà ha assenyalat: "Seguim treballant de manera incansable per aconseguir una investidura efectiva, restablir el govern legítim i acabar amb el 155; no entrarem en detalls, però progressem adequadament per investir Puigdemont, restituir les institucions i recuperar l'autogovern". "Hem de ser discrets; quan tanquem l'acord donarem a conèixer tots els detalls", s'ha limitat a anunciar Sabrià.

Després que Junts per Catalunya (JxCat) i ERC es reunissin ahir a Brussel·les i acordessin una fórmula per investir el president que no deixi marge al Tribunal Suprem o al Constitucional per buscar implicacions legals al president del Parlament, Roger Torrent, o als diputats en llibertat provisional, els republicans han secundat avui a la permanent del partit una proposta d'investidura que en qualsevol cas tampoc han volgut detallar.

"Només hi ha un candidat, i és Puigdemont. Hi ha una majoria al Parlament per fer-ho possible", ha afegit Sabrià, que s'ha mostrat "optimista" amb les negociacions, unes negociacions que no ha volgut aclarir quan es tancaran. Tampoc ha deixat clar quan es podrà fixar el debat d'investidura ajornat, però ha remarcat que "el temps encara no ha començat a córrer". Tampoc ha volgut parlar dels noms que es postulen per ocupar la presidència de la Generalitat en el cas que es fixin dos governs paral·lels.

Sobre la demanda que Reagrupament de reclamar la dimissió del diputat Joan Tardà, s'ha mostrat molt crític: "Em sembla una vergonya que es posi en dubte el seu compromís [de Tardà]; no hi ha ningú que hagi treballat més que ell per la independència d'aquest país", ha manifestat.