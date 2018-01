La Moncloa no tanca la porta a aplicar de nou el 155 si hi ha una investidura telemàtica

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha assegurat aquest divendres que a Catalunya la situació ha arribat a un moment de "plena normalització", i ha considerat que l'aplicació del 155 ha servit per "frenar i revertir el deteriorament de Catalunya". El govern espanyol recorrerà "immediatament" qualsevol intent de Puigdemont de presentar-se a un debat d'investidura per via telemàtica, ha explicat el ministre en la roda de premsa posterior al consell de ministres, en la qual no ha tancat la porta a seguir aplicant el 155 en cas que s'intenti aquest tipus d'investidura: "El govern, que va aplicar amb fermesa el 155, no dubtarà a seguir aplicant la llei". El ministre ha afegit que s'ha constatat que "no hi ha lloc per fer política fora de la llei", com segons ell s'ha vist en les últimes hores, amb la renúncia de Carles Mundó, Carme Forcadell o Neus Lloveras als seus respectius càrrecs. Segons ell, Forcadell ha deixat clar que la presidència de Carles Puigdemont és "impossible" perquè, segons ell, la presidenta del Parlament ha dit que cal algú sense causes pendents amb la justícia. Méndez de Vigo ha dit que el pròxim Govern ha de preocupar-se pels interessos "de tots els catalans" i no només dels dels independentistes.

Sobre la possibilitat d'una investidura telemàtica de Puigdemont, el ministre ha dit que el reglament del Parlament "és molt clar" i no preveu la possibilitat d'una presentació "que no sigui presencial" d'un candidat a la presidència. Segons ell, "hi ha tot un seguit de raons jurídiques que abonen la tesi que la presència ha de ser real", i a més, ha dit, el president d'una comunitat autònoma "és el màxim representant de l'Estat en aquesta comunitat". Per això, ha considerat que la pretensió és "una fal·làcia irrealitzable" i que va "contra el sentit comú", i ha demanat a Puigdemont que "es posi a disposició de la justícia espanyola".

El portaveu del govern ha tret pit de les dades econòmiques, i ha promès crear 500.000 llocs de treball més aquest any, però ha dit que per a això és necessari que hi hagi "estabilitat política", en referència tant a la "necessitat d'arribar a acords" entre les forces polítiques espanyoles com a la situació a Catalunya. De fet, Rajoy fa setmanes que repeteix que "l'única" ombra per a la recuperació econòmica a Espanya és la inestabilitat catalana, un missatge en el qual ha incidit Méndez de Vigo.

"No és bo que ningú caigui en la temptació de bloquejar la legislatura", ha continuat el ministre, que ha qualificat la situació de govern en minoria com "inèdita a Espanya", però ha demanat que això no suposi un fre a les reformes, que la vicepresidenta espanyola va presentar en consell de ministres el 17 de desembre. A més, ha remarcat la importància d'aprovar uns pressupostos generals de l'Estat, que seria un "símptoma inequívoc que la legislatura d'encamina a l'estabilitat".

Sobre l'auge de Ciutadans a les enquestes a escala estatal, Méndez de Vigo ha restat importància als sondejos, i ha dedicat alguns dards al partit d'Albert Rivera en dir que dubta que als votants els agradin "alguns dels seus comportaments", com la renúncia a buscar una majoria de govern després del 21-D, o la negativa a cedir diputats al PP perquè pugui tenir grup propi "mentre que entre els independentistes sí que hi ha solidaritat".