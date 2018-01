La Moncloa amenaça Torrent de portar-lo als tribunals si permet la investidura a distància

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha alertat aquest divendres, de forma velada, al nou president del Parlament, Roger Torrent, i a tota la mesa, que "hauran de respondre davant dels tribunals" si permeten la investidura a distància. Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres ha insistit que el govern espanyol mantindrà el 155 si hi ha investidura a distància, tal i com va apuntar Mariano Rajoy dilluns passat, i que "qualsevol intent d'actuar políticament al marge de la llei ha tingut i tindrà una resposta ferma i sòlida". En aquest sentit, ha recordat l'informe dels lletrats i que assegurat que no els tremolarà el pols en "intervenir de la forma correcta".

En la mateixa direcció s'ha expressat el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, des de Fitur, assenyalant que "el govern del PP està preparat per a qualsevol eventualitat" per evitar que Carles Puigdemont pugui prendre possessió. En declaracions als mitjans des de Fitur, Maíllo ha advertit que la intervenció amb l'article 155 es mantindrà fins que no hi hagi una "presa de possessió dins de la legalitat". "Podem garantir que Puigdemont no podrà burlar les lleis i l'estat de dret, un cop més, vencerà". Per al PP, és "evident que ningú pot ser president fora de Catalunya". Des de l'aplicació del 155, Mariano Rajoy és, 'de facto' el president de la Generalitat des de la Moncloa.