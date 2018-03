La Moncloa posa data als pressupostos per pressionar Cs

Mariano Rajoy comença a perdre la paciència amb les amenaces de retirar el seu suport als pressupostos que llança dia sí l’altre també Albert Rivera, erigit en líder de l’oposició de facto des de les eleccions catalanes del 21 de desembre. Per això el president del govern espanyol va anunciar ahir que aprovarà el projecte de llei que inclourà els comptes públics de l’Estat per a aquest 2018 al consell de ministres del 23 de març. D’aquesta manera, el cap de l’executiu no exhaurirà els terminis legals per poder tenir uns pressupostos i avança uns dies la data que havia anunciat el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, que havia situat l’aprovació a començaments d’abril.

L’anunci de Rajoy arriba en un moment en què no té assegurat, ni de bon tros, el suport majoritari de la cambra als seus comptes. La relació amb Ciutadans viu el moment de màxima tibantor, el PSOE s’ha autodescartat de qualsevol suma i el PNB manté l’al·lèrgia a negociar, com a mínim a cara descoberta, mentre no es derogui l’aplicació de l’article 155 a Catalunya. Tot plegat deixa el PP amb els seus únics 136 vots assegurats, dels 176 necessaris per tirar-los endavant.

Tot i aquestes perspectives poc favorables, Rajoy es va mostrar convençut ahir, en una entrevista a El programa de Ana Rosa, que tiraria endavant els comptes, i va apuntar obertament a Rivera, a qui va demanar que fes “un pas endavant” i donés suport als pressupostos. La formació taronja exigeix a Rajoy la destitució de la senadora del PP imputada per un cas de corrupció, Pilar Barreiro, en compliment del pacte d’investidura, que inclou el compromís d’apartar dels seus càrrecs els imputats. Rivera també ha collat els últims dies amb l’equiparació salarial entre els cossos policials espanyols i els autonòmics, la rebaixa de l’IRPF als mileuristes i l’ampliació dels permisos de paternitat, condicions indispensables per al sí als pressupostos. Rajoy va considerar “injusta” l’exigència de cessar Barreiro, de qui va dir que tenia “una molt bona opinió”. Sobre les polítiques econòmiques, que també inclouen les dels pensionistes de mantenir el poder adquisitiu, Rajoy va dir que tots els col·lectius “tenen raó”, però es va excusar que la seva “obligació” era explicar que no totes les millores eren possibles: “Si no ens equivoquem en la política econòmica es podran fer realitat”.

Contactes amb els partits

A partir d’ara, el cap de l’executiu intentarà incrementar l’agenda de contactes amb els partits per mirar de trobar més suport als comptes. Fins ara, va dir, s’havia reunit amb algunes formacions -no va detallar quines- i havia copsat “bona predisposició” per donar suport als comptes, tot i que encara no hi havia cap pacte tancat amb ningú, va deixar clar.

Una altra de les sumes que voldria fer Rajoy seria comptar amb els vots del PSOE, per arraconar Rivera. Després que el líder socialista, Pedro Sánchez, li exigís dimecres que presentés uns pressupostos o convoqués eleccions, el president espanyol li va respondre ahir que “hauria de ser més prudent” i apostar “per l’estabilitat”. I va ser explícit: “Voti-me’ls i tindrem pressupostos”. Aquesta opció està descartada -ahir els socialistes hi van insistir- perquè justament Sánchez intenta des de fa setmanes recuperar la iniciativa a l’oposició que ha perdut en favor de Rivera, crescut demoscòpicament.

La pinça que vol fer Rajoy amb el PSOE, de moment, es configura més a la inversa. Ciutadans i els socialistes han trobat espais de confluència, juntament amb Podem, per mirar de desmuntar algunes de les reformes estrella del primer executiu de l’actual inquilí de la Moncloa, com la llei de seguretat ciutadana. Respecte a això, Rajoy va demanar mantenir “el sentit comú” al Congrés però no va tancar la porta a arribar a acords amb els partits de l’oposició per mirar de trobar reformes de consens a les lleis qüestionades.

Rajoy va posar ahir en marxa el rellotge perquè Ciutadans s’hagi de mullar. Rivera ha de triar si manté l’oposició agressiva o recupera el paper de crossa del PP.