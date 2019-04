La Moncloa manté el rebuig al referèndum perquè els "catalans no volen la independència"

El govern de Pedro Sánchez manté el seu no taxatiu al referèndum, malgrat els resultats de l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) que indiquen que un 78,7% dels catalans estarien a favor d'aquest mecanisme per "decidir el futur polític" de Catalunya. A més, un 60% de votants socialistes ho veurien una bona opció. La portaveu de l'executiu espanyol, Isabel Celáa, ha rebutjat el referèndum d'autodeterminació perquè totes les vegades que s'ha consultat a la ciutadania "sempre ha sortit que [els catalans] no volen la independència". "Si no es defensa la independència, a què ve?", s'ha preguntat la ministra en roda de premsa posterior al consell de ministres aquest divendres, i ha reiterat que un referèndum "divideix, no cohesiona".

"[El dret d'autodeterminació] no està previst a la constitució i és un procediment binari que no arregla les complexitats de la societat", ha asseverat Celáa en la roda de premsa posterior al consell de ministres aquest divendres, i ha anotat que és una "qüestió de pedagogia". En aquest sentit, ha fet referència al Brexit i ha advertit que tot i que els tractats internacionals permeten la seva sortida de la Unió Europea, el "principi de realitat" està provocant que el país segueixi "ancorat sense poder donar el pas i en un empat infinit".