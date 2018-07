La Moncloa avisa el jutge que vol que l’expresident sigui jutjat a Espanya

Per primer cop, el govern espanyol de Pedro Sánchez va haver d’afrontar ahir un revés internacional a la justícia espanyola, amb l’anunci de l’Audiència de Schleswig-Holstein de no extradir Carles Puigdemont per rebel·lió. Com en l’anterior etapa, la prèvia de la reacció de l’executiu passava per aclarir que no comentaven les decisions judicials. “El govern espanyol ni es pronuncia sobre les decisions dels tribunals espanyols ni tampoc ho farà sobre els alemanys”, deien fonts de la Moncloa. Però si durant el govern de Mariano Rajoy la continuació d’aquesta prèvia era, en general, una arenga al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, o una estirada d’orelles a Puigdemont, aquest cop l’executiu va afegir un missatge en clau: el desig que “tots” els encausats siguin jutjats a Espanya.

Missatge a Llarena

En aquest sentit es van pronunciar tant les fonts de la Moncloa com la vicepresidenta, Carmen Calvo, i el mateix Sánchez, que ahir era a Brussel·les. En un moment en el qual una de les opcions sobre la taula de l’instructor del cas és la retirada de l’euroordre per no crear una incoherència processal amb la resta d’encausats, el missatge podia ser interpretat com un prec a Llarena perquè accepti l’extradició només per malversació, fet que després obrirà interrogants sobre si caldria rebaixar els delictes imputats a la resta d’encausats per no crear greuges comparatius amb Puigdemont.

Sánchez va destacar que el que és més “important” és que “les persones involucrades” en els fets derivats de l’1-O puguin ser jutjades per tribunals espanyols. “I això és el que passarà”, va assegurar durant la roda de premsa que va celebrar al final de la cimera de l’OTAN, des de la capital europea. El president del govern espanyol va donar així per fet que el jutge que Llarena acceptarà l’extradició de Puigdemont, tot i que el magistrat espanyol podria rebutjar-la per evitar justament aquest escenari de diferents vares de mesurar per als encausats pel Procés. “Volem que la justícia espanyola pugui treballar amb el nostre dret, el dret intern del país, en la situació més normal possible per tirar endavant un procés i una causa que tots coneixem”, va dir, més críptica, Calvo.

Sánchez també va fer davant dels periodistes europeus una defensa del sistema judicial espanyol, que ha quedat en un mal lloc després de la decisió de Schleswig-Holstein. “El nostre país és un estat de dret. En l’àmbit del poder judicial l’únic que podem fer és acatar les sentències i resolucions”, va asseverar el president espanyol, que té ara a les seves mans la possibilitat d’incidir en els delictes a judici en el cas a través de la Fiscalia General de l’Estat.