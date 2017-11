Monedero compara la comissió d'investigació sobre el finançament dels partits al Senat amb les Corts franquistes

L'exdirigent i cofundador de Podem Juan Carlos Monedero ha protagonitzat aquest dilluns una tensa compareixença a la comissió d'investigació del Senat creada pel PP per investigar el finançament de la resta de partits polítics. De fet, a l'arribar ha comparat aquest òrgan amb "les Corts franquistes".

Així ho ha afirmat en declaracions als mitjans minuts abans de comparèixer en a comissió, en la qual només intervé el PP. La resta de partits mantenen el boicot a la comissió per entendre que els populars només volen contestar des del Senat a la investigació al Congrés sobre el seu suposat finançament irregular.

"Una comissió amb un únic partit ens recorda d'alguna manera les Corts franquistes, però ells sabran", ha criticat l'exdirigent a les portes de la comissió, en la qual després, durant la sessió, ha negat que Podem es financés en els seus inicis amb fons de Veneçuela i l'Iran.

Ja dins de la comissió, Monedero ha començat la seva compareixença insistint en aquestes crítiques al PP tot just prendre la paraula. "És una comissió que d'alguna manera trenca amb la lògica parlamentària i el pluralisme", ha criticat, i alhora ha mostrat la seva "estranyesa" per l'existència d'"una comissió amb un partit únic".

Intercanvi d'acusacions amb els senadors del PP

Aquest ha sigut el primer dels molts encreuaments d'acusacions que han protagonitzat els senadors populars i l'exirigent de Podem, al llarg d'una compareixença que ha durat una hora i en la qual el to aspre, els retrets i la tensió han sigut la tònica general.

Després d'aquestes primeres crítiques de Monedero, el portaveu popular, Luis Aznar, ha acusat l'exdirigent del partit lila de venir a "catequitzar" al Senat. "Simplement respongui amb cordialitat el que jo li pregunto", ha reclamat.

"Disculpi, jo pregunto i vostè respon", ha insistit Aznar després de les queixes de Monedero, que ha arribat a demanar a la presidenta de la comissió, Rosa Vindel, que intervingués per cridar l'atenció als senadors del PP per les seves rialles i murmuris mentre parlava.

Feines per al govern de Veneçuela

A continuació, Monedero ha explicat que els sis mesos de feina pels quals va rebre remuneració del govern de Veneçuela corresponen a "tres mesos el 2004" i després uns altres tres "a través d'un acord amb les Nacions Unides, amb les quals hi havia un contracte de col·laboració" .

"Després, el gruix de les col·laboracions no eren contractuals. Entenc que se li pugui fer estrany que la gent vulgui col·laborar amb projectes polítics en els quals un creu, però moltes vegades la gent fa això, col·labora gratuïtament", ha prosseguit, per afegir que, en aquests casos, només es va beneficiar de dietes i del pagament del transport per part del govern veneçolà. Uns diners que, ha apuntat, no van tenir res a veure amb el naixement de Podem.

A més, ha assegurat que "la justícia ha arxivat fins a 14 querelles contra Podem i els seus dirigents", i ha mostrat als presents diversos retalls de premsa que sostenien les seves afirmacions. Durant la compareixença Monedero també ha negat que tractés de comprar amb diners procedents de Veneçuela el Canal 33 (canal TDT de Madrid), en el qual, al costat de l'ara secretari general de Podem, Pablo Iglesias, es va començar a emetre el programa 'La Tuerka' el 2012.

"Acusacions molt greus" de Monedero al PP

La tensió ha tornat a la sala poc després, quan Monedero ha aprofitat una de les seves respostes per acusar el PP d'haver "finançat policies perquè en connivència amb periodistes s'inventessin proves falses contra els seus adversaris".

"Està fent acusacions molt greus que nosaltres, a la vista de les actes, podem passar a la fiscalia", ha avisat Aznar, qui ha acusat Monedero d'intentar "desviar l'atenció traient-se de la màniga coses que no venen al cas". "És el meu punt de vista. Responc el que vull", ha deixat anar Monedero, que ha acusat directament la senadora del PP Maria Carmen Riolobos de dir-li "mentider" cridant. "No té dret a dir-me mentider. Són al Senat, no en una taverna. No els ho consento", ha denunciat.