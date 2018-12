Montero creu que Susana Díaz coincideix amb Sánchez en activar el 155 a Catalunya només si hi ha un acte "il·legal"

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha dit aquest dimecres que, segons ella, la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, no ha plantejat que a Catalunya calgui aplicar ara l'article 155 de la Constitució, sinó que s'hauria d'activar si les institucions catalanes porten a terme un acte administratiu contrari a la legalitat. "Vull pensar que aquest ha sigut el sentir" de Susana Díaz, ha declarat Montero als periodistes sobre l'opinió expressada ahir per la dirigent socialista en un acte amb persones amb discapacitat.

Díaz va afirmar que els governants de Catalunya "ja fa massa temps que se salten les normes" i que l'executiu de Mariano Rajoy hauria d'haver aplicat abans el 155 per evitar "l'espectacle" del referèndum independentista de l'1 d'octubre del 2017. A més, va assenyalar que a Catalunya hi ha un "pols permanent" que es va fer evident divendres amb les protestes contra la celebració del consell de ministres a Barcelona.

Quan li van preguntar si en la situació actual caldria aplicar un cop més la suspensió de l'autogovern, la presidenta andalusa va respondre: "Sempre que algú se salti l'estat de dret, hi ha la Constitució per protegir-nos, aquesta és la fortalesa de la nostra democràcia. L'Estat té garanties i mecanismes constitucionals per fer-hi front".

Segons Montero, al que es referia Díaz és a la possibilitat que "es produís una desviació de la legalitat" per part del Govern "com la que es va produir en el seu moment amb la declaració unilateral d'independència" de Catalunya el 27 d'octubre del 2017. Després de de la declaració, "el PSOE va donar suport al 155", ha recordat la responsable d'Hisenda, que ha afegit que "ara per ara" no ha passat res al Parlament que hagi suposat "una ofensa en termes legals a la normativa vigent" .

"El que hi ha hagut és una mena de proclames, algunes de les quals d'un to molt elevat i incendiàries, però que no han donat lloc a una resolució o un acte administratiu que pogués tenir un efecte pel qual el govern d'Espanya es veiés obligat a aplicar el 155", ha manifestat. En aquest sentit, ha defensat que el govern espanyol està "actuant correctament" i està tractant de "distendre una mica la situació perquè el diàleg s'obri camí", malgrat les "proclames que no condueixen més que a crear crispació i tensió".