Montoro mantindrà el control de la Generalitat després del 21-D si el nou Govern no es compromet a "gastar bé els diners públics"

Després del 21-D l'Estat podria mantenir el control de les finances de la Generalitat, si ho considera convenient. Així ho ha explicat Enric Millo, delegat del govern espanyol a Catalunya, en una entrevista a Catalunya Ràdio.

"És evident que la situació actual és una situació d’excepcionalitat, i no hi ha cap despesa important que no passi per una doble aprovació de Madrid. Però això serà un termini curt fins que surti un nou govern el 21-D", ha dit. La periodista Mònica Terribas li ha repreguntat si aquesta intervenció acabarà guanyi qui guanyi, i Millo ha aclarit: "Després del 21-D el ministeri d’Hisenda decidirà si manté o no el control de la despesa pública de la Generalitat, que és prèvia a l’aplicació del 155".

Millo, veient que semblava que deia que si guanyen els partits independentistes no s'aixecarà el control financer, ha precisat: "El 155 està desvinculat de la intervenció econòmica del ministeri d’Hisenda. Si el nou Govern escollit diu que vol fer el mateix exactament que el Govern cessat, què ha de fer llavors el govern espanyol? Si el nou Govern que surti manté el mateix objectiu polític, però ho fa dins les regles del joc, no hi haurà cap problema".

"És legítim que un Govern vulgui aconseguir la independència, però per fer-ho ha de modificar les regles del joc, no saltar-se-les. Per aixecar el control financer cal que quedi clar que els diners es gastaran en el que s’han de gastar sota la legalitat vigent", ha afegit, i ha conclòs: "Hi algú que estigui en contra que els diners públics es gastin bé? Jo no conec a ningú, i això és el que està fent el ministeri d’Hisenda".