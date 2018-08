Un monjo de Montserrat denuncia que l'han amenaçat de mort per una homilia en defensa de l'1-O

El monjo de Montserrat Sergi d'Assís Gelpí assegura que va rebre una amenaça de mort per l'homilia en defensa de l'1-O que va llegir una setmana abans del referèndum, el 24 de setembre del 2017. En la prèdica, el pare d'Assís Gelpi animava a "dir no a la repressió i sí a la llibertat i al respecte dels drets més fonamentals", denunciava que el poble català veia amenaçat "un dret tan senzill com el de ser consultats" i feia una crida a "no mirar cap a l'altra banda". "Que Déu ens ajudi a passar aquests dies sempre amb un esperit pacífic i a estar al lloc que ens correspon d'aquest moment de la història", concloïa l'homilia del monjo de Montserrat.

"Amb motiu de l'homilia del 24 de setembre vaig rebre una amenaça de mort. No desitges que et passi res greu, però encara menys renunciar a la defensa dels drets més fonamentals", ha desvetllat en una piulada el propi Sergi d'Assís, que ha publicat també un escrit al seu bloc personal.

Amb motiu de l’homilia del 24 de setembre vaig rebre una amenaça de mort. No desitges que et passi res greu, però encara menys renunciar a la defensa dels drets més fonamentals https://t.co/kp5Qpmw3pi — Sergi d'Assís (@sergidassis) 11 de agosto de 2018

"Les crítiques són especialment bones si es fan amb estimació i criteri. Però a mi no se m'acudiria mai amenaçar algú de mort, ni que pensés que n'ha fet una de grossa", ha reflexionat el monjo de Montserrat en el text. "I encara que vingués d'una sola persona, al primer moment em va fer impressió perquè sempre hi pot haver un eixelebrat que faci un disbarat. Però en cap moment no em vaig penedir d'haver defensat els drets humans", ha continuat el pare Sergi d'Assís, que assegura que va declinar una allau de sol·licituds de mitjans per fer-li entrevistes després de l'homilia en defensa de l'1-O. "No vaig estar inactiu durant aquells mesos. Hi ha molta feina per fer, i moltes maneres d'ajudar. Només faltaria. Però a nivell de xarxes, sabia que pararia un temps i que tornaria a escriure", ha puntualitzat el monjo de Montserrat.

"Mesos enrere en aquest mateix espai havia dit que l'Església ha de defensar els drets humans. No eren paraules buides. Les crec, i tenen aplicacions concretes", ha conclòs Sergi d'Assís. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha mostrat el seu suport al pare de Montserrat a través de les xarxes socials. "Benvolgut, una forta abraçada. I endavant, sempre endavant", ha piulat Torra.