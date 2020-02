Mor Diana Garrigosa, esposa de Pasqual Maragall

Diana Garrigosa ha mort aquest dilluns a l'edat de 76 anys. Llicenciada en econòmiques, l'esposa de l'exalcalde de Barcelona i expresident de la Generalitat Pasqual Maragall ha traspassat com a conseqüència d'un infart, segons han explicat a l'ARA fonts properes a la família. Garrigosa era presidenta de la Fundació Pasqual Maragall, entitat creada pel matrimoni per lluitar contra l'Alzheimer i que van impulsar arran de la malaltia que pateix l'expresident.

Precisament la difusió de la lluita contra aquesta malaltia –que Maragall va anunciar que patia l'any 2007– havia centrat els últims anys de la vida de Garrigosa, que durant més d'una dècada ha exercit també com a portaveu de l'expresident. Així ho va fer l'any 2011 quan va fer el discurs d'agraïment després que el documental Bicicleta, cullera, poma –que recollia el testimoni de l'expresident en la seva lluita contra l'Alzheimer– va rebre el premi Goya a la millor pel·lícula documental.

"Sense Diana, no hi ha Pasqual", va dir aleshores Maragall, resumint en una frase com la vida de Garrigosa sempre ha estat estretament lligada a la de l'exalcalde i expresident de la Generalitat, que en el seu llibre de memòries 'Oda inacabada' assegurava que "va renéixer" el 3 de gener del 1964, el dia en què es va creuar amb Diana Garrigosa en una festa.

En aquesta entrevista a l'ARA del 2012, ella mateixa explicava aquesta relació íntima i parlava obertament de les vicissituds per les quals els feia passar la malaltia.

Tot i deixar la seva vessant política en un segon terme, Garrigosa va militar durant molts anys al PSC, partit del qual va estripar el carnet el 2006 després que Maragall anunciés que no optaria a la reelecció com a president de la Generalitat i que el candidat socialista seria el després president José Montilla.

Garrigosa explicava com els últims mesos al capdavant del Govern es van fer difícils per a Maragall, que es va sentir "traït" tant pels seus companys de partit com per l'aleshores president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, amb qui va compartir tot el procés del nou Estatut.

L'any 2017, amb motiu dels 25 anys de la celebració dels Jocs Olímpics a Barcelona, l'ARA va tornar a entrevistar Garrigosa, que rememorava així com van viure ella i l'expresident de la Generalitat aquells dies històrics per a la ciutat i en què detallava anècdotes curioses, com ara que l'aleshores alcalde de la ciutat va estar a punt de perdre's l'encesa del peveter.