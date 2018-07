Els Mossos detenen un dels presumptes agressors d'un membre dels CDR als voltants de Lledoners

Els Mossos han detingut aquest migdia un dels presumptes autors de l'agressió que dimarts a la nit va rebre un membre dels CDR als voltants de la presó de Lledoners (Bages), on s'havia organitzat un sopar per rebre els presos polítics traslladats des de Madrid. Fonts de la policia informen que el detingut és un home de 47 anys i veí de Sant Joan de Vilatorrada, municipi on hi ha el centre penitenciari. Se l'ha arrestat com a suposat autor de delictes de lesions, odi i discriminació i de desordres públics.



Els fets van passar cap a les 22.30 hores, quan la víctima va ser avisada que un grup de persones estaven arrencant llaços grocs i va gravar-les mentre esborraven amb dissolvent algunes pintades. Després d'avisar els Mossos, els agents van identificar tres persones com a presumptes agressors, però la resta del grup va marxar quan va veure'ls. La víctima, que va ser trobada pels mossos amb sang a la boca, presentava contusions lleus a la cara. Va ser traslladat en ambulància a l'Hospital de Manresa i poc després va rebre l'alta. La investigació continua oberta i no es descarten més actuacions.