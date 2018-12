Els Mossos van desaconsellar la Llotja de Mar per al consell de ministres per les afectacions en la mobilitat

Els Mossos d'Esquadra van desaconsellar celebrar el consell de ministres del 21 de desembre a la Llotja de Mar, al final de la Via Laietana de Barcelona, per les afectacions en la mobilitat i en el dia a dia dels ciutadans en una zona tan cèntrica de la ciutat. Ho ha avançat 'La Vanguardia' i ho ha confirmat la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, que ha explicat que l'avís es va produir en una reunió dimarts a la seu de la delegació del govern espanyol a Catalunya. Artadi ha assegurat que hi havia altres opcions, com el Palauet Albéniz, situat a Montjuïc. En una entrevista a Onda Cero, Artadi ha deixat clar que les alternatives es van proposar per motius tècnics i en cap cas polítics.

Segons ha explicat, aquest dimecres es va començar a treballar en l'operatiu de seguretat que ha de permetre "tots els drets", tant el de celebrar la reunió de consell de ministres com el de protesta. Quan li han preguntat si amb l'elecció de la ubicació l'executiu de Pedro Sánchez busca enfrontaments al carrer, Artadi ha dit que confia que no i que el PSOE no cometi la "imprudència" d'anar per aquest camí. La portaveu del Govern ha fet també una crida als ciutadans perquè les mobilitzacions siguin "cíviques i pacífiques".

Una estona després, en la seva primera intervenció al Parlament, el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha garantit que les protestes del 21-D es podran "celebrar de forma lliure". En resposta a una interpel·lació de la CUP, ha assegurat que el Govern permetrà que "tothom" es pugui "expressar" al carrer, i ha afegit que ERC "estarà on ha estat sempre: defensant les llibertats i els drets socials d'aquest país i manifestant-se sempre de forma cívica, pacífica i democràtica"

En uns dies en què les protestes al carrer i les actuacions de la policia estan a l'ordre del dia, Artadi ha explicat que dimarts a la nit va parlar per telèfon amb Carmen Calvo, i que la vicepresidenta espanyola no li va traslladar cap "preocupació" per l'actuació dels Mossos en els talls de les autopistes del cap de setmana. Així, ha mostrat "sospites" que el govern espanyol volia "crear un conflicte" amb les cartes que va enviar dilluns a la tarda en què avisava que actuaria si els Mossos no podien garantir la seguretat a Catalunya. "Ningú es preocupa en tot el cap de setmana i el dilluns ens trobem aquest contacte epistolar", ha afirmat Artadi, que ha expressat la seva sorpresa per aquest episodi.

La reunió Torra-Sánchez, en l'aire

En relació a les declaracions de Pedro Sánchez sobre la necessitat que hi hagi una proposta política que compti amb el 75% dels suports, Artadi ha respost que a Catalunya hi ha una "immensa majoria" a favor de tres consensos: "contra la repressió, contra la monarquia i un 80% consolidat que creu que la solució és votar en un referèndum". "Si vol grans consensos, ja el tenim: república, antirepressió i democràcia", ha afirmat la portaveu del Govern, que ha recordat al president de l'executiu espanyol que el PSC no té prou diputats per impulsar un nou Estatut.

Artadi no ha tancat la porta a una reunió entre Quim Torra i Pedro Sánchez el 21-D aprofitant la celebració del consell de ministres, però ha advertit que és important saber el contingut de la trobada. Hi ha renunciat si es tracta que el president li "ensenyi el Palau de la Generalitat" al cap de l'executiu espanyol.