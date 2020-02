L'AMI i l'Assemblea de Càrrecs Electes impulsen dues campanyes per demanar la implicació de la comunitat internacional

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Assemblea de Càrrecs d'Electes ( ACE ) han presentat aquest migdia a l'Ateneu Barcelonès dues campanyes per fer d'altaveu de la situació catalana. La de l'AMI intenta divulgar el context català per despertar consciències i la de l' ACE apel·la a càrrecs electes de l'Estat i d'arreu del món a través d'una carta i mitjançant les xarxes socials.



Es tracta de dues campanyes diferents, però complementàries: la proposta de l'AMI porta per nom Catalonia d emocracy in D anger ! i la campanya de l' ACE s'anomena Spain, T alk and M ove ! L'objectiu de la primera és explicar la situació viscuda a Catalunya i denunciar la vulneració de drets i llibertats dels polítics i el poble català. Per fer-ho, l'entitat ha creat un desplegable que fa palesa la situació de Catalunya i explica els fets ocorreguts al llarg de l'última dècada, tal com ho ha explicat el seu president, Josep Maria Cervera. "Intentem que sigui un pòster on quedi molt clar que a Catalunya tenim una democràcia en perill i empresonada", ha explicat Cervera.



Al seu torn, Ramon Vancells , vicepresident de l'AMI, ha resumit els objectius de l'esmentada campanya amb una sola paraula: "visibilització". Ha afegit que un dels propòsits és arribar als electes internacionals sense filtres: "Només si som capaços d'arribar-hi de forma directa podem garantir que els arribi la veritat". El material arribarà a les capitals dels països del món i a les 100 ciutats més grans que no siguin capital d'estat. És més, s'oferirà als ajuntaments perquè l'enviïn als seus municipis agermanats.



D'altra banda, la campanya de l'Assemblea de Càrrecs Electes, té com a finalitat fer pressió pública perquè la taula bilateral iniciada entre el govern català i el govern espanyol sigui efectiva. L'alcaldessa de Vilobí d'Onyar i membre de la directiva de l' ACE , Cristina Mundet, ha defensat que "no es pot començar una taula de diàleg amb línies vermelles" i que en aquesta taula s'ha de poder parlar de tot, però sobretot "s'ha de parlar d'amnistia, d'autodeterminació, de la recuperació dels drets polítics i socials i de la fi de la repressió".



Aquesta pressió s'exercirà interpel·lant càrrecs electes de l'àmbit municipal, tant de dins com de fora de l'Estat, perquè participin i es corresponsabilitzin en una solució al conflicte polític. Les solucions han de venir de la mà de la internacionalització del conflicte, segons la diputada de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, que ha expressat que "quan hi ha un mur, ha de ser la comunitat internacional qui forci l’estat espanyol a parlar d’autodeterminació, d’amnistia i de drets".

La implicació de Barcelona

Els representants també han decidit demanara a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que se sumi a la campanya. "És evident que l'hi demanarem, com a tots els electes de l'espai dels comuns. Encara que no formin part de l'Assemblea d'Electes o que els seus municipis no formin part de l'AMI, sí que hi haurà complicitats i xarxes de treball conjuntes per defensar els drets", ha apuntat Dolors Sabater, exalcaldessa de Badalona.



Les accions passen per la difusió de continguts a través de les xarxes socials i l'enviament de cartes a personalitats concretes, apel·lant a la seva implicació. L' ACE elaborarà un suggeriment de model de carta que haurà de ser remesa al president del govern espanyol, però els electes són lliures d'elaborar-ne la seva pròpia versió.

Spain, Talk and Move! és el segon pas de l’Assemblea d’Electes després de l’anterior campanya, Spain, Sit and Talk! La diferència és que ara, a més de seure i parlar, demanen moviments efectius. La campanya dona el tret de sortida aquest divendres i finalitzarà el dia 21 de febrer.