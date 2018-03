Munté es presentarà a les primàries per liderar el PDECat a les municipals de Barcelona

L’exconsellera de la Presidència Neus Munté presentarà la seva candidatura a les primàries del PDECat per liderar la formació a les eleccions municipals de Barcelona el 2019. Així ho asseguren a l’ARA fonts de seu entorn, que preveuen fer l’anunci aquesta setmana abans de divendres, quan s’acaba el termini per presentar-s’hi. Munté és la cara més coneguda que opta al relleu de Xavier Trias al capdavant del PDECat de Barcelona, tot i que no és l’única que hi aspira: diverses fonts també hi situen l’actual portaveu del grup a l’Ajuntament, Jaume Ciurana. Altres també aposten perquè el conseller d'Interior, Joaquim Forn, empresonat a Estremera, encapçali la formació simbòlicament: de fet, el vicepresident del PDECat a Barcelona, Genís Boadella, ha defensat que faci tàndem amb Munté a les municipals.

La presidenta de la federació de Barcelona, Mercè Homs, i la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, van disparar la setmana passada el tret de sortida de les primàries per escollir el relleu de l’exalcalde Xavier Trias. Les candidatures es poden presentar fins a aquest divendres i poden optar a liderar la formació tan militants com independents. Els que ho facin, posteriorment, hauran de presentar 100 avals d'associats del PDECat i 500 més de possibles votants que no tinguin carnet de partit. D'aquesta manera, la formació busca recuperar el lideratge a la ciutat, ja que des que va perdre el govern no remunta a les enquestes. Ara mateix són la segona força, amb 9 regidors (Barcelona en Comú en té 11), però l'últim baròmetre municipal situava el PDECat com a cinquena força.

Actualment Munté ocupa el màxim càrrec orgànic del PDECat des que Artur Mas va decidir que abandonava la presidència a causa de la “pressió judicial”. Va arribar a la vicepresidència de la formació fent tàndem amb l’expresident en el congrés fundacional del partit el 2016, quan el Partit Demòcrata va substituir l’antiga Convergència.

Procedent de la UGT i identificada amb el sector socialdemòcrata del partit, Munté es va forjar com a cara visible de la formació a partir del segon govern d’Artur Mas el 2012 quan va assumir la cartera de Benestar i Família. Després de les eleccions del 27 de setembre del 2015 va pujar un escalafó més i va ocupar la conselleria de la Presidència i va ser la cara visible del Govern com a portaveu. En aquell moment, també va ser a les travesses per ocupar la presidència de la Generalitat: Munté és un dels noms -juntament amb el de Carles Puigdemont- que va valorar Artur Mas quan va decidir fer el pas al costat per obtenir el suport de la CUP a la investidura a principis de gener del 2016. Segons fonts coneixedores de la negociació d’aquell moment, ella mateixa va declinar assumir aquesta responsabilitat. Des de llavors és un dels noms que ha sonat per liderar el partit a Barcelona però abans de la fórmula de Junts per Catalunya i que Puigdemont decidís optar a la reelecció, també va sonar com a successora per concórrer a les eleccions del Parlament.

Com a consellera de la Presidència, Munté va ser membre del govern de Puigdemont fins al juliol del 2017, quan en va sortir arran de la crisi de l'executiu al juliol per l'estratègia unilateral del referèndum de l’1 d’octubre: en aquell moment també va marxar la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz; el secretari de Govern, Joan Vidal de Ciurana, i el conseller d’Interior, Jordi Jané. Prèviament, havia dimitit el conseller d'Empresa, Jordi Baiget.

Des de llavors, Munté s'ha de dedicat al partit, tot i que també ha deixat entreveure la seva intenció de presentar batalla a Barcelona. Una intenció que també ha compartit l'exconseller Santi Vila, tot i estar apartat de la primera fila del partit per la seva dimissió del Govern just abans de la declaració d'independència.

El projecte de JxCat i la competició amb ERC

Si Munté acaba sent l'escollida en les primàries, el seu repte serà desbancar de l'alcaldia Ada Colau però també guanyar ERC, que ja ha reescollit l'actual líder, Alfred Bosch, com a candidat a les eleccions del 2019. L'últim baròmetre situava Bosch frec a frec amb Colau, en un empat tècnic.

Ara bé, el PDECat també haurà d'encaixar el resultat d'aquestes primàries amb el projecte de Junts per Catalunya, que no està clar quin paper vol tenir en les municipals. Mentre la coordinadora del partit, Marta Pascal, va assegurar la setmana passada que "no hi ha cap contradicció" i que ja decidiran sota quines sigles es presenten, des del nucli dur de Junts per Catalunya esperen repetir la fórmula utilitzada a les eleccions catalanes, on el PDECat va acabar tenint un baix perfil. “JxCat no és només un experiment al Parlament, seguirà”, asseguraven la setmana passada, amb la intenció d'aglutinar el vot independentista a les municipals.

L'estratègia de JxCat, però, divergeix de la d'altres sectors del partit que volen posar èmfasi en el model de ciutat i deixar de banda la discussió nacional en els comicis a la capital catalana.