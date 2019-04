No, Espanya no s’acosta a Turquia malgrat l’empitjorament d’indicadors i els presos

El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar fa dos dies que el tractament dels presos polítics mostra que “el nivell de democràcia” a Espanya “és el de Turquia”, una afirmació que va en contra de tots els indicadors internacionals. Un dels més prestigiosos, elaborat pel think tank V-Dem, col·loca Espanya en el lloc número 35, tot i que alerta d’un retrocés molt acusat en llibertat d’expressió. Turquia, en canvi, apareix en la posició 150 d’una classificació amb 178 països. Espanya està entre els països que tenen una qualitat democràtica d’entre 0,60 i 0,80 sobre 1, franja en què també hi ha països com Grècia i els Estats Units, mentre que Turquia, amb una fiabilitat de 0,10, està a la lliga de Rússia, Nicaragua, Veneçuela i el Congo. El rànquing de The Economist, un altre dels referents en aquest sentit, ni tan sols considera Turquia com una democràcia plena, sinó com un “règim híbrid”. En canvi, considera Espanya el 19è país en qualitat democràtica -deu llocs per sobre de França-, amb una puntuació mitjana de 8,08 sobre 10. Turquia, amb un 4,37, és al lloc 110. De fet, a Turquia hi ha milers d’opositors empresonats i centenars de periodistes crítics també entre reixes. A més, el país no publica xifres oficials sobre violència de gènere i té un consell religiós que recomana no fer-se petons en públic. L’any 2016 l’executiu d’Erdogan es va arribar a plantejar perdonar els abusos sexuals a menors si l’abusador i la víctima es casaven.