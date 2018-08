"No ens desviem del camí: la independència", el missatge de l'ajuntament de Vic a la megafonia de la Plaça Major

El toc de campanes dona pas a un missatge a través de la megafonia: "No normalitzem una situació d’excepcionalitat i d’urgència nacional. Recordem cada dia que encara hi ha presos polítics i exiliats. No ens desviem del nostre objectiu, la independència de Catalunya". Cada dia a les 20h des de fa un parell de setmanes es transmet aquest missatge a la Plaça Major de Vic. Crónica Global se'n feia ressò aquest dimecres i, un dia després, ha estat la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera la que ha demanat a l'Ajuntament de Vic que deixi d'emetre el missatge patrocinat per l'ANC.

🎶🔔🎶

🗣No normalitzem una situació d’excepcionalitat i d’urgència nacional.

Recordem cada dia que encara hi ha presos polítics i exiliats.

No ens desviem del nostre objectiu, la independència de Catalunya.🎶



Cada dia a les 20h plaça de #Vic @ANC_Vic #FemLaRepúblicaCatalana 🚩 pic.twitter.com/uJ0cby3vQ1 — ANC Osona (@AssembleaOsona) 25 de agosto de 2018

Cunillera ha criticat el consistori, governat pel PDECat, i li ha recordat que té "l'obligació de governar per a tothom".