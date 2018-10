Noelia Bail s'estrena al capdavant de Podem Catalunya amb set canvis a la direcció

Rentat de cara al consell de coordinació de Podem Catalunya. La nova secretària general, Noelia Bail, escollida arran de la dimissió de Xavier Domènech, ha rellevat fins a set persones que integraven l'anterior direcció. Concretament, les persones que abandonen la cúpula del partit lila són Mar Garcia, Lucas Ferro, Sergi Cutillas, Maria Pozuelo, Miquel Benítez, Carlos Tavera i Cristina Morales.

Els únics que es mantenen són Conchi Abellán, que seguirà amb les tasques de portaveu i com a responsable de la secretaria de societat civil i moviment popular; Jaume Durall, que canvia la secretaria d'organització per la d'acció política i estratègica; Rosa Cañadell, a formació; Irene Blanco, a transparència, i Juanjo Cáceres, a la secretaria de coordinació interna, finances i recursos humans. Durall va ser el candidat 'oficialista' que va perdre per escassos vots a les primàries, i Bail l'ha inclòs al seu nucli en una àrea de pes.

"La meva idea és la de remar tots i totes junts”, va expressar la líder del partit lila en la primera reunió del consell ciutadà autonòmic celebrada divendres passat, en la qual va desitjar que “les lluites internes s’acabin”. “Hem de decidir si volem treballar per prendre la davantera a altres partits que ja ens han avançat en l'àmbit català, o continuem amb les mateixes dinàmiques que no ajuden al partit”, va assegurar Bail, segons ha informat Podem a través d'un comunicat.

El nou consell de coordinació de Podem Catalunya és el següent:

Secretaria general - Noelia Bail

Secretaria d’acció política i estratègica - Jaume Durall

Secretaria de municipalisme - David Clarà

Secretaria d'organització - David Martínez

Secretaria de coordinació interna, finances i recursos humans - Juanjo Cáceres

Àrea de difusió comunicativa i xarxes - Álex Guerrero

Àrea de coordinació executiva - Javier López

Secretaria de feminismes i LGTBI - Inma Ramón

Secretaria de societat civil i moviment popular - Conchi Abellán

Secretaria d’acció institucional - Sandra Daza

Secretaria de treball i precarietat - Toni Pérez

Àrea de mediació, acció legal i reglamentació - Anna Oller

Secretaria de formació i educació - Rosa Cañadell

Àrea de transparència - Irene Blanco

Portaveus - David Clarà i Conchi Abellán