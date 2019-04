Torra demana el suport de la ciutadania a les eleccions per "fer efectiva la República"

Després que els presos polítics de JxCat hagin posat sobre la taula contribuir a la governabilitat a Madrid a canvi d’un compromís amb el diàleg i el referèndum, ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, i la número tres de JxCat, Míriam Nogueras, van apujar el to abonant el discurs més dur i van assumir que el referèndum d’autodeterminació “ja s’ha fet”. Així, proporcionant un nou gir argumental a la campanya -després de les diferents versions sobre les línies vermelles a Sánchez-, Torra va demanar el vot a la ciutadania el 28-A, i també a les municipals i a les europees, per fer “efectiva” la República Catalana.

Nogueras va ser encara més dura que el president: “Si hi ha un referèndum pactat, benvingut, però això de demanar diàleg i referèndum ja ho va fer [Josep Antoni] Duran i Lleida el 2014”, va dir, el mateix dia que Esquerra havia proposat impulsar una llei ad hoc al Congrés de Diputats per fer una consulta a Catalunya. “Som al 2019, hem fet un referèndum i hem guanyat”, va insistir en relació a l’1-O. Nogueras va fer ahir aquestes declaracions malgrat que tots els caps de llista de JxCat empresonats a Soto del Real, en un article dissabte a La Vanguardia, es van mostrar disposats a donar suport a la investidura de Pedro Sánchez si mostrava una voluntat clara de diàleg i no excloïa el referèndum com una de les opcions per resoldre el conflicte amb Catalunya. Per a Nogueras, però, que va començar el discurs titllant d’“impresentables” els diputats al Congrés, JxCat va a Madrid a dir que “vol la independència”.

Tant ella com el president van carregar contra els socialistes, equiparant-los al PP “però amb més bones formes”. El cap de l’executiu, de fet, va insistir que el PSOE pot tornar a aplicar el 155. Arran d’unes declaracions de Pedro Sánchez ahir en què no descartava suspendre altre cop l’autonomia, Torra va replicar: “Ja el va aplicar un cop [...]. Torna a amenaçar amb eliminar les institucions catalanes. Quina vergonya, senyor Pedro Sánchez, no l’hi permetrem”.

Abans de participar en el míting de Terrassa, el president va ser en una concentració que es fa diàriament des del novembre del 2017 a la plaça de l’Ajuntament de la ciutat per reclamar la llibertat dels presos i exiliats. Davant de centenars de persones i entre senyeres i estelades, Torra es va dirigir a la multitud per tornar a reivindicar l’1-O i carregar contra la “farsa” del judici del Suprem. “Ho tornarem a fer”, va dir, sense especificar què faria exactament després de la sentència.

La sala de màquines de JxCat treballa amb una bossa de més de 300.000 indecisos amb Esquerra. Davant l’aposta dels republicans de fer president Sánchez sense línies vermelles, JxCat aposta per endurir el discurs, almenys de moment. Fonts de la candidatura asseguren que no poden donar suport al PSOE per menys del que van plantejar en el debat dels pressupostos, en què van mantenir, tant JxCat com els republicans -recorden-, que s’havia de crear una taula de diàleg, amb un relator, sobre l’autodeterminació.

La fi del Procés

Ahir la candidatura de JxCat també va afegir condicions econòmiques a una negociació amb Sánchez. El número quatre per Barcelona, Ramon Tremosa, va dir que condicionarien el suport al PSOE al fet que sancioni la morositat que perjudica la petita i mitjana empresa. La consellera d’Empresa, Àngels Chacón, hi va afegir el compromís de completar el Corredor Mediterrani i l’execució de les inversions pressupostades, que ara se situen al 24%.Per a Tremosa, el 28-A és clau per a la continuïtat del Procés. Segons ell, si hi ha dos milions de vots independentistes hi haurà joc per posar sobre la taula l’autodeterminació, però això no passarà si “només hi ha 200.000 vots” a favor de l’estat propi. “El Procés s’haurà acabat”, va sentenciar.