Nogueras: "No als pressupostos i no a la tramitació si no hi ha proposta política"

La vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras, ha insistit en el 'no' als comptes del govern espanyol. En una entrevista al programa 'Preguntes freqüents' aquest dissabte a la nit, Nogueras ha deixat clar que la seva formació votarà "no als pressupostos i no a la tramitació mentre no hi hagi una resposta política".

"Si no hi ha una resposta política per a un conflicte polític, molt greu, gravíssim, nosaltres no podem regalar els nostres vots", ha afirmat tot assegurant que els comptes de Pedro Sánchez són "molles" per Catalunya. En aquest sentit, ha assegurat que no vindrà "el llop" si es vota 'no' i que els pressupostos generals de l'Estat (PGE) no són tan bons per a Catalunya.

Nogueras ha criticat que s'està posant molt l'èmfasi en els partits independentistes i no en el govern del PSOE, que és, diu, el que té la clau per aprovar els comptes. Segons la vicepresidenta del PDECat, "el debat real no són els pressupostos, és l'autodeterminació de Catalunya", i ha criticat que tant Rajoy com el govern de Pedro Sánchez hagin sigut "un mur".

La dirigent del PDECat ha assegurat que "els partits del 155" ballen "la música de la ultradreta" i que els que avui demanen que s'aprovin els pressupostos "van aplaudir el llop i el van acompanyar a les manifestacions". "No comprem el marc mental que es vol instal·lar que, si no aprovem els pressupostos, ve el llop", ha reblat davant l'amenaça de l'auge de la ultradreta.