Nostàlgia de la República

El debat sobre “implementar” o “materialitzar” la República ignora la gran lliçó del mes d’octubre: Catalunya no disposa de la força coercitiva per fer complir les lleis que no comptin amb la cobertura del TC. Per això resulta sorprenent que l’ANC, la CUP o fins i tot el mateix Carles Puigdemont (que havia decidit convocar eleccions el 26 d’octubre) insisteixin en un llenguatge que s’allunya tant de la realitat que viuen Junqueras, Forn, Sànchez i Cuixart. Quan Puigdemont diu que hauria d’haver “implementat” la República el 10 d’octubre hauria d’explicar com, amb quina força, amb quins jutges i fiscals. I si ho podia haver fet el dia 10, per què no ho va fer el 27 en lloc de marxar? El pitjor perill per al projecte de la República és, sens dubte, la nostàlgia d’una República que no va existir mai.