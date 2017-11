Nova Convergència es constitueix en partit per presentar-se a les eleccions del 21-D

El Comitè Executiu Nacional de l'associació Nova Convergència va aprovar aquest divendres la creació d'un partit polític amb "la voluntat de ser presents a les eleccions del proper 21 de desembre". En l'actualitat, l'associació liderada per l'exconseller de Justícia Germà Gordó està formada per socis que no tenen militància política, membres del PDECat i d'altres formacions polítiques. Nova Convergència té la voluntat de "col·laborar amb d'altres forces sobiranistes", segons expressa en un comunicat, i defensa el "Govern legítim de Catalunya", la "llibertat dels presos polítics" i la revocació de l'article 155. La creació del partit, que prendrà el nom de l'associació actual, s'haurà de ratificar en un Consell Nacional extraordinari el proper dilluns.

Nova Convergència es fixa com a objectiu la defensa del dret a decidir; les Institucions catalanes; el Govern legítim de Catalunya; les llibertats individuals de les persones; la llibertat dels presos polítics; revocar l'aplicació de l'article 155 i el "diàleg, per construir un projecte que pugui incorporar la majoria del poble català". Nova Convergència insisteix en la "condemna total i absoluta" dels fets ocorreguts les darreres setmanes i dóna "suport al President i al Govern en la seva impecable defensa del dret a decidir", conclou el comunicat.