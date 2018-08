Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium: "L’espai públic no és un espai de neutralitat"

En plena polèmica per la retirada de llaços grocs, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha recordat que el carrer no és "un espai de neutralitat". Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio en què, en resposta a la fiscalia (que no veu "cap delicte" ni en el fet de posar llaços grocs ni en el fet de treure’n), també ha dit que totes les idees d'una societat haurien de poder "conviure" al carrer sempre que "no atemptin contra els drets humans". Mauri, això sí, ha volgut remarcar que aquells que estan retirant símbols "utilitzant la violència" no haurien de poder actuar "amb impunitat".

"L'1-O tornarem als col·legis electorals"

Respecte a l'aniversari del referèndum, Mauri ha dit que aquest 1 d'octubre serà un dia de commemoració: "Tornarem als col·legis electorals, però no hi haurà violència perquè no hi aniran les forces policials", ha avançat. És un dia, ha dit, que "no pertany a ningú" però ha de servir per "deixar clar que els catalans estan disposats a seguir defensant el dret a l'autodeterminació". Malgrat que ha reiterat que l'independentisme ha fet "molta autocrítica" els últims mesos, el vicepresident d'Òmnium també ha reconegut que no es preveia gaire que l’estat espanyol reaccionés com ho va fer.

Sobre la primera Diada després dels fets de l'1-O, Mauri ha explicat que les inscripcions van a un ritme "similar" al d'altres anys i que les vendes de samarretes i la reserva d'autocars va millor que en anteriors edicions. "Hi ha gent que segur que està cansada, però també n’hi ha que té més motius que mai per sortir al carrer", ha afirmat, després d'aclarir que es cridarà el que la gent vulgui, tant "llibertat" com "independència".

El vicepresident d'Òmnium també ha transmès que Jordi Cuixart està "fort", tot i que "té un fill molt petit, que ja fa molt més temps que veu a través d’un vidre que en llibertat". I, preguntat sobre un possible referèndum acordat amb l'estat espanyol, ha assegurat que li costa d'imaginar quan "fa mesos que hi ha un govern socialista que no ha sigut capaç de derogar la 'llei mordassa'".